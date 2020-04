Bourse Zurich: investisseurs confiants avant le week-end pascal

Le Swiss Market Index (SMI) prenait 1,02% à 9529,76 points à l'ouverture. Parmi les valeurs vedettes, seules quatre perdaient des plumes.

La Bourse suisse a entamé du bon pied la dernière séance avant le week-end de Pâques.

La Bourse suisse a entamé du bon pied la dernière séance avant le week-end de Pâques. Les investisseurs semblaient se focaliser sur les bonnes nouvelles, faisant fi de l'évolution toujours préoccupante de l'épidémie de coronavirus et de ses effets désastreux sur l'économie. En Suisse, les entreprises fournissent encore des indications sur la marche des affaires durant la crise.

A 9h14, le Swiss Market Index (SMI) prenait 1,02% à 9529,76 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'enrobait de 1,61% à 1369,25 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,85% à 11'655,48 points. Parmi les valeurs vedettes, seules quatre perdaient des plumes.

UBS (+3,8) et Credit Suisse (+4,4%) montaient sur le podium. Les deux grandes banques ont trouvé la parade pour maintenir leur dividende sans fâcher le gendarme financier Finma. Leurs actionnaires respectifs seront payés en deux fois, une première moitié ce printemps et la seconde à l'automne.

UBS s'attend par ailleurs à dégager un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre 2020. Les ratios de capitalisation sont dans les clous, assure le numéro un bancaire helvétique.



Julius Bär complétait le trio de tête avec 4,4%.

Les poids lourds Roche et Nestlé (-0,1% tous deux) figuraient parmi les rares perdants, avec Swisscom (-0,5%) et Kühne+Nagel (-0,8%). Le logisticien a décidé de renoncer à son dividende, pandémie de coronavirus oblige. Novartis (+0,1%) était tout juste du bon côté de la barrière.(awp)