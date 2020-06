Silvan Meier: «Meier Tobler générera un cash-flow positif en 2020»

mardi, 23.06.2020

Le succès de l’offre proposée à un prix de 8,90 francs par action jusqu’à fin août par l’actionnaire majoritaire Silvan Meier reste limité à ce jour. Entretien.

Philippe Rey



Meier Tobler. Ce groupe actif sur le marché suisse recouvre l'ensemble de la technique du bâtiment (chauffage et eau chaude, installation de climatisation et refroidissement, technique sanitaire). (Keystone)

Silvan Meier, le président du conseil d’administration et actuel actionnaire majoritaire de Meier Tobler Group, qui couvre l’ensemble de la technique du bâtiment (chauffage et eau chaude, installation de climatisation et refroidissement, technique sanitaire), a repris au début mai le paquet...