DKSH ouvre un nouveau centre de distribution en Inde

lundi, 13.01.2020

Le spécialiste zurichois de services de marketing et de distribution, DKSH a ouvert un nouveau centre de stockage et d'expédition à Bhiwandi, en Inde.

Les nouvelles installations sont entièrement certifiées et garantissent la conformité aux lois indiennes.(Keystone)

DKSH veut répondre à la demande accrue en Inde. Pour ce faire, le spécialiste zurichois de services de marketing et de distribution, essentiellement actif en Asie, a ouvert un nouveau centre de stockage et d'expédition à Bhiwandi, une localité du district de Thane, dans l'Etat du Maharashtra.



Ultramodernes, les nouvelles installations sont entièrement certifiées et garantissent la conformité aux lois indiennes concernant les conditions de stockage des produits chimiques et d'ingrédients alimentaires, précise lundi DKSH.



Les locaux sont équipés de toutes les dernières technologies pour les opérations de logistique et d'entreposage, y compris des niveleurs de quai, des rayonnages verticaux, des chariots à mât rétractable pour une rotation rapide et un stockage à température ambiante.(awp)