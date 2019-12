Partners Group anticipe une légère baisse des valorisations

mardi, 26.11.2019

Le spécialiste zougois des marchés privés Partners Group prévoit un recul des valorisations d'environ 10% sur cinq ans dans le scénario de base de son Navigateur des marchés privés 2020. L'investissement défensif n'est pas le plus prudent en cette phase de cycle. Une approche transformationnelle s'impose.

Piotr Kaczor



Le marché des actions non cotées ou private equity reste hautement disputé, avec des valorisations proches des plus hauts dans les fourchettes historiques sur vingt ans. Le regain de volatilité des marchés boursiers à la fin de l’an dernier et début 2019 avait déployé un effet d’entraînement sur...