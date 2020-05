Tesa va licencier jusqu'à 50 salariés à Renens

jeudi, 07.05.2020

Le spécialiste vaudois des systèmes de mesures Tesa Technology a annoncé une restructuration et jusqu'à 50 licenciements au maximum d'ici la fin du mois.

La situation du secteur des instruments de mesure PMI rencontrait déjà des difficultés avant la crise. La situation n'a fait qu'accélérer la décision du groupe par rapport à cette restructuration.

Spécialisée dans les systèmes de mesures, l'entreprise Tesa Technology à Renens (Vaud) a annoncé jeudi un plan de restructuration et jusqu'à 50 licenciements maximum d'ici la fin du mois. Un plan social et un plan de départ volontaire sont prévus, indique la société.

«La situation économique du secteur concerné de l'entreprise (instruments de mesure PMI) rencontrait déjà des difficultés avant la crise liée au coronavirus. La situation actuelle n'a fait qu'accélérer la prise de décision par rapport à cette restructuration», explique Tesa Technology.

«Des mesures importantes avaient pourtant déjà été prises depuis le début de l'année 2019 afin de sauvegarder un maximum d'emplois. Cette restructuration a pour but de parvenir à traverser cette période difficile et d'assurer le futur de l'entreprise notamment en maintenant bien plus la production de produits à haute valeur ajoutée, fabriqués en Suisse», ajoute la société.

Fondée en 1941, avec 280 collaborateurs Tesa Technology fabrique et commercialise des instruments de mesure de précision. Depuis plus de 75 ans, l'entreprise se distingue pour son savoir-faire en micromécanique et usinage de précision ainsi que son expérience dans le domaine de la métrologie dimensionnelle.(awp/ats)