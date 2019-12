Comet confirme ses visées à brève échéance et lance un plan d'optimisation

jeudi, 21.11.2019

Le spécialiste fribourgeois des rayons-X, fréquences radio et faisceaux d'électrons (ebeam) Comet confirme jeudi ses ambitions pour l'année en cours.

L'avenir de la division en difficulté Ebeam fait toujours l'objet d'un examen par la direction.(Keystone)

A l'occasion d'une journée dédiée à ses investisseurs, Comet confirme ses ambitions pour l'année et lance par ailleurs un vaste plan d'optimisation de ses activités, destiné à doper sa croissance et à étoffer sa rentabilité.



L'avenir de la division en difficulté Ebeam fait notamment toujours l'objet d'un examen par la direction, souligne le programme de la journée. Comet prévôt par ailleurs de s'implanter en Malaisie et d'y construire un site de finition, avec la collaboration d'un partenaire local non précisé.



Le chiffre d'affaires en 2019 doit toujours s'inscrire dans une fourchette de 350 à 370 millions de francs et la rentabilité opérationnelle mesurée à l'aune de la marge Ebitda entre 7,0 et 8,5%.



Le groupe de Flamatt vise à l'horizon 2025 une croissance annualisée de l'ordre de 15%, assortie d'une marge Ebitda autour de 25% et d'un rendement sur capitaux investis de quelque 30%.(awp)