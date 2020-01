Picard dit adieu à la Suisse

Le spécialiste français des surgelés Picard va fermer ses six magasins en Suisse, selon une information du site LFM.

Un premier magasin avait été ouvert en 2015 à Prilly.

Alors qu'il avait l'intention ferme de se développer en terres helvétiques, le spécialiste français des surgelés Picard va fermer ses six magasins suisses, a révélé le site LFM. Les commerces concernés se trouvent dans le canton de Vaud à Prilly, Etoy, Nyon et Vevey, en Valais à Conthey, et à Genève. La dizaine de collaborateurs que comptent les magasins concernés pourrait se retrouver au chômage.

Un premier magasin avait été ouvert en 2015 à Prilly. À l’époque, Picard envisageait de s’étendre dans tout le pays, comme l'expliquait dans l'Agefi Grégory Antolinos, Directeur général de Frozen Family.