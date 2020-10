Recettes quasi-stables au 3e trimestre pour Straumann

mercredi, 28.10.2020

Le spécialiste des techniques dentaires Straumann a enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires quasi-stable.

Toutes les régions à l'exception de l'Amérique latine, ont contribué à la performance de Straumann.(Keystone)

Malgré la nette amélioration observée durant ce partiel, Straumann se montre prudent pour les prochains mois. Durant la période sous revue, les recettes ont cédé 0,2% à 370,4 millions de francs. La croissance organique s'est pour sa part inscrite à 7,7%, précise mercredi le communiqué. Toutes les régions à l'exception de l'Amérique latine, ont contribué à la performance.



Les chiffres sont peu ou prou conformes au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient sur un chiffre d'affaires de 371,1 millions en moyenne.



Sur les neuf premiers mois, les ventes ont cédé 15,3% à 975,5 millions de francs, et en baisse de 10,7% hors effets de change et d'acquisition.



Straumann se montre prudent par rapport à l'évolution des affaires pour les prochains mois, le nombre de contaminations au Covid-19 étant de nouveau en hausse et l'effet de rattrapage ayant déjà été absorbé.(AWP)