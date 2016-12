Clearmatics compte doubler ses effectifs en 2017 et ouvrir une filiale en Suisse

mardi, 27.12.2016

Le spécialiste des réseaux décentralisés Clearmatics compte doubler ses effectifs d'ici un an et projette de s'implanter en Suisse dans un avenir proche.

Le spécialiste des réseaux décentralisés Clearmatics compte doubler ses effectifs d'ici un an et projette de s'implanter en Suisse dans un avenir proche. La jeune pousse britannique fondée en 2015 a en outre l'intention d'ouvrir l'année prochaine sa plateforme au public et ambitionne de voir sa technologie appliquée à de nouveaux secteurs d'activité, a assuré Alexandre Callea, son cofondateur et directeur de la technologie (CTO) dans un entretien accordé à AWP.



La société suivra de près l'évolution des conséquences du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait se traduire par le départ de certains acteurs de la banque d'investissement de la place londonienne, ainsi que par un tarissement du réservoir de talents de la capitale britannique.



Le CTO a également détaillé le fonctionnement et les enjeux liés à la création de monnaies virtuelles, comme le "utility settlement coin" (USC), développé par Clearmatics en partenariat avec un consortium bancaire dont fait partie notamment UBS.



La technologie dite des chaînes de blocs (blockchain) présente de nombreux avantages pour les banques: automatisation de toute la chaîne de paiement, diminution du risque, optimisation au niveau réglementaire.



Par ailleurs, elle permet de réduire "énormément" les coûts des transactions par rapport aux systèmes traditionnels, grâce notamment à la diminution de l'infrastructure informatique et celle de la taille du back office. Fin août, le "Financial Times" avait cité une étude estimant le coût total de la compensation (clearing) et du règlement-livraison (settlement) pour l'industrie financière entre 65 et 80 mrd USD.



