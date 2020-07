Bucher pâtit de la crise au premier semestre

jeudi, 30.07.2020

Le spécialiste des machines agricoles et des véhicules de voirie Bucher Industries voit son chiffre d'affaires chuter de 18,3% au premier semestre.

La direction table sur un repli du chiffre d'affaires sur l'ensemble de 2020 "comparable à celui du premier semestre". (Keystone)

Bucher Industries a subi de plein fouet l'impact du coronavirus sur ses activités. Ses principaux chiffres clés se sont repliés au premier semestre et le groupe zurichois s'attend pour l'ensemble de l'année à un recul des recettes.



Les entrées de commandes, qui permettent d'anticiper l'activité à venir, ont chuté de 20,4% à 1,15 milliard de francs et le carnet de commandes a fondu de 14,2% à 779 millions, a indiqué Bucher jeudi dans un communiqué.



En matière de recettes, le chiffre d'affaires net a reculé entre janvier et fin juin de 18,3% à 1,36 milliard de francs, alors qu'au niveau de la rentabilité le résultat d'exploitation (Ebit) a plongé de 39% à 94 millions. La marge afférente a perdu 2,3 points de base à 7,0%.



Quant au bénéfice net, il a baissé de 44% à 68 millions de francs.



Les résultats dévoilés par Bucher sont mitigés, comparés aux attentes du marché. Alors que les entrées de commandes manquent de peu le coche, le chiffre d'affaires est quasiment conforme. L'Ebit et le profit net ont par contre clairement dépassé les pronostics des analystes consultés par AWP.



La direction se veut très prudente pour la suite de l'exercice. Elle table sur un repli du chiffre d'affaires sur l'ensemble de 2020 "comparable à celui du premier semestre" et sur une marge d'exploitation autour de 5%. (awp)