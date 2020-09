Résultats annuels et dividende en baisse pour Dormakaba

jeudi, 03.09.2020

Le spécialiste des accès sécurisés aux bâtiments Dormakaba a enregistré une baisse tous azimuts de ses résultats annuels, inférieurs aux attentes du marché.

La direction propose de verser un dividende de 10,50 francs par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une redistribution aux actionnaires de 13,40 francs.(Keystone)

Le chiffres d'affaires du groupe zurichois Dormakaba a baissé de 9,9% à 2,54 milliards de francs, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a chuté de 27,5% à 325 millions sur l'exercice décalé 2019/2020, clos fin juin. La marge afférente s'est contractée de 3,1 points à 12,8%.



Quant au bénéfice net, il est ressorti à 164,1 millions de francs, en chute de 35% par rapport à l'exercice précédent, a détaillé la société jeudi dans son rapport semestriel.



Tous ces chiffres clés sont inférieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP.



La direction propose de verser un dividende de 10,50 francs par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une redistribution aux actionnaires de 13,40 francs. Sur l'exercice précédent, ils avaient reçu un dividende de 16,00 francs.



Dans le cadre des mesures d'économies lancées au quatrième trimestre 2019/2020, l'entreprise a prévu la suppression de 1300 équivalents temps plein, surtout en Asie et aux Amériques. Sur cet objectifs, 900 postes ont déjà été supprimés.



Dormakaba n'a pas formulé de prévisions chiffrées pour la suite, mais a indiqué s'attendre à une meilleure performance en matière de croissance organique et de marge Ebitda au premier trimestre et au premier semestre 2020/2021, comparé à la période précédente.(AWP)