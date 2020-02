Alcon 2019: progression des ventes et chiffre d'affaires en hausse

mercredi, 26.02.2020

Le spécialiste de l'ophtalmologie Alcon a enregistré une progression de ses ventes au 4e trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'exercice 2019. Il comble les attentes des analystes.

Les chiffres présentés par Alcon correspondent plus ou moins aux attentes des analystes.(Keystone)

Malgré une progression des ventes au 4e trimestre, Alcon a encore inscrit des pertes en raison d'amortissements sur valeurs immatérielles, a-t-il précisé mardi soir. Sur le plan opérationnel, le groupe estime être bien positionné.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 5% à 1,88 milliard de dollars. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires a atteint 7,51 milliards. Les deux divisions ont enregistré une croissance l'an dernier.



Sur le plan opérationnel, Alcon a inscrit une perte annuelle de 187 millions de dollars, contre 248 millions en 2018. La profitabilité a été plombée notamment par des amortissements sur valeurs immatérielles élevés, sans effets sur le cash, ainsi que par les frais de la séparation d'avec l'ancienne maison-mère Novartis.



Corrigé de ces facteurs, le bénéfice d'exploitation de base se monte à 1,27 milliard de dollars, après 1,21 milliard en 2018. La marge afférente s'est améliorée de 20 points de base à 17,2%.



La perte nette annuelle (norme IFRS) s'est inscrite à 656 millions de dollars après 227 millions en 2018. Le bénéfice net de base a atteint 925 millions.



Sur le seul 4e trimestre, Alcon a inscrit une perte nette de 91 millions de dollars (73 millions au T4 2018). Le résultat corrigé se monte à 223 millions.



Les chiffres présentés par Alcon correspondent plus ou moins aux attentes des analystes. Ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaires de 7,44 milliards de dollars, sur une perte de 625 millions et sur un bénéfice de base de 926 million, selon le consensus AWP établi sur la base de leurs prévisions.



Cité dans le communiqué, le directeur général David Endicott a expliqué que l'exercice sous revue a constitué une grosse étape dans l'histoire de l'entreprise. "Nous avons finalisé notre spin-off en tant qu'entreprise indépendante, affiché une forte croissance du chiffre d'affaires et amélioré notre profitabilité de base".



Alcon publiait pour la première fois des résultats annuels en tant qu'entreprise indépendante. Le 4e trimestre n'était que le troisième vécu en tant que tel. Alcon avait été séparée de Novartis et mise en Bourse au début du mois d'avril 2019.



Pour l'exercice 2020 en cours, Alcon table sur une progression de 5-6% de son chiffre d'affaires à taux de change constants. La marge de bénéfice opérationnel ajustée devrait se situer entre 17,5% et 18,5%.



Alcon a aussi communiqué des objectifs à moyen terme par le passé. Le groupe vise une croissance annuelle des ventes de l'ordre du pourcentage à un chiffre moyen et une marge d'exploitation de base dans le bas de la fourchette des 20%.(awp)