Geberit: rentabilité et bénéfice semestriels en nette baisse au premier semestre

mardi, 18.08.2020

Le spécialiste de la technique sanitaire Geberit a vu son bénéfice net chuter de 14% au premier semestre. L'incertitude demeure pour la deuxième partie d'année.

Le spécialiste de la technique sanitaire Geberit a souffert au premier semestre de la pandémie de Covid, mais également d'effets de change négatifs. La rentabilité et le bénéfice net se sont nettement contractées.

Le bénéfice net a chuté de 14% à 315 millions de francs, indique Geberit mardi.

Au niveau de la rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 462 millions, soit un recul de 7,8%, et le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a baissé de 10,5% à 386 millions. Malgré une dégradation généralisée de ces indicateurs, les chiffres publiés par Geberit sont meilleurs qu'attendu. Le consensus AWP s'attendait à un bénéfice net de 310 millions de francs, un Ebitda à 446 millions et un Ebit de 377 millions.

Geberit avait déjà levé le voile sur ses ventes semestrielles début juillet. Celles-ci ont reculé de 9,8% à 1,47 milliard de francs. La variation ajustée des effets de change s'est fixée à -4,5%. La direction estime qu'il demeure difficile de fournir des prévisions pour l'exercice 2020 dans son ensemble. Une normalisation est attendue dans le secteur du bâtiment en deuxième partie d'année. Pour le second semestre, le groupe table sur un chiffre d'affaires légèrement inférieur en comparaison annuelle. Pour 2020, l'excédent brut opérationnel devrait quelque peu s'étioler.(awp)