Dormakaba s'empare d'activités de Stanley Black & Decker pour 725 millions

mercredi, 21.12.2016

Le spécialiste de la sécurisation d'accès Dormakaba va racheter certaines activités de sécurité mécanique de Stanley Black & Decker pour un montant de 725 millions de dollars. La transaction concerne Stanley Commercial Hardware, qui se concentre principalement sur le marché nord-américain, ainsi que GMT en Chine. L'acquisition profitera au bénéfice par action dès le premier jour, indique le groupe zurichois mercredi.



L'intégration totale des activités rachetées devrait durer jusqu'à trois ans, précise la société sise à Rümlang.



Les activités reprises ont permis de dégager en 2016 un chiffre d'affaires net d'environ 276 mio USD et une marge opérationnelle brute (Ebitda) de 19%. Stanley Commercial Hardware et GMT affichent un effectif total de 1600 employés.



Pour Dormakaba, l'opération sera neutre en termes de marge Ebitda dans un premier temps. Un effet positif est attendu à partir 2019/2020.



Cette acquisition permettra à Dormakaba d'intégrer le "top 3" du marché américain et de fournir à ce dernier toute sa gamme de garnitures de porte et de systèmes de contrôle d'accès, indique le directeur général (CEO) Riet Cadonau, cité dans le communiqué.



Le financement s'effectuera par le biais d'un relèvement de la ligne de crédit bancaire syndiquée existante, selon le communiqué. - (awp)