Grosse réduction d’effectif en vue chez Swissport

jeudi, 02.04.2020

Le spécialiste de la manutention des avions et des aéroports mettra en congé ou au chômage 60% de son personnel, d'ici fin avril.

Swissport fait partie du groupe chinois HNA. Ses activités couvrent les services d'enregistrement et d'embarquement, de manutention des bagages, du déplacement des avions, du chargement du fret et de la sûreté aérienne. (Keystone)

Les conséquences de la pandémie de coronavirus frappent durement Swissport qui a perdu 70 à 80% de son chiffre d'affaires mondial suite à la paralysie du transport aérien. Le prestataire de services aéroportuaires compte mettre en congé ou en chômage technique 60% de ses effectifs d'ici fin avril, a affirmé le directeur général Eric Born à nos confrères de CNN Money Switzerland.

«La situation est extrêmement critique», a assuré le CEO de la firme aux 66.000 employés. «En très peu de temps, nous avons perdu 70 à 80% de nos revenus mondiaux». Ses revenus opérationnels avaient atteint près de 3 milliards d'euros (3,2 milliards de francs) en 2018. «Il est quasiment impossible pour nous de réduire les coûts de manière assez rapide pour limiter la consommation des liquidités». Le patron assure avoir amputé son salaire de base de 50%.



Des mesures ont aussi été prises vis à vis des salariés, comme «la mise en congé ou le chômage technique». «Nous espérons traverser cette crise (...) et reprendre ces employés quand les revenus et le trafic repartiront». Fin septembre 2019, Swissport était présent dans 307 aéroports situés dans une cinquantaine de pays.



La société, qui fait partie du groupe chinois HNA, s'occupe des services d'enregistrement et d'embarquement, de manutention des bagages, du déplacement des avions, du chargement du fret ou de la sûreté aérienne.



Elle a demandé autour de la mi-mars l'aide du Conseil fédéral. Les 5000 employés de la société en Suisse travaillaient déjà à temps partiel ou allaient y être soumis. (AWP)

