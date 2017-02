Wisekey: 11 millions de chiffre d'affaires en 2016, 11 millions de perte nette

mardi, 07.02.2017

Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey entend décupler ses revenus cette année, entre 110 et 120 millions de dollars, pour atteindre le seuil de rentabilité dans l'ensemble de ses activités.

Le groupe genevois annonce parallèlement la signature d'un accord contraignant avec Quovadis, partenaire de La Poste pour le SwissID, prévoyant la reprise de 85% du capital de celui-ci.

Wisekey a bouclé l'an dernier sur une perte nette de 11 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires du même montant, selon un rapport provisoire publié mardi. Le spécialiste de la cybersécurité entend décupler ses revenus cette année, entre 110 et 120 millions de dollars, pour atteindre le seuil de rentabilité dans l'ensemble de ses activités. Le groupe genevois annonce parallèlement la signature d'un accord contraignant avec Quovadis, partenaire de La Poste pour le SwissID, prévoyant la reprise de 85% du capital de celui-ci.



La feuille de route prévoit le versement aux propriétaires de Quovadis d'une part en liquide de 13 millions de dollars et l'attribution de 1'110'000 actions de classe B Wisekey nouvellement issues du capital autorisé. Wisekey épongera également pour 2 millions de dollars de dettes de l'entreprise.



La transaction doit être finalisée au premier trimestre, pour un montant non précisé. Wisekey calcule que ses revenus pro-forma sur douze mois combinés à ceux de Vault IC, repris l'an dernier, et de Quovadis se seraient élevés à 51 millions de dollars.



La direction actuelle de Quovadis, domicilié aux Bermudes et disposant d'activités en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, conservera 15% des parts de la société jusqu'en mai 2018. Wisekey entend alors finaliser sa reprise sur la base de la performance de l'entreprise en 2017.



Quovadis a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de quelque 18 millions de dollars, pour un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 4 millions. Wisekey anticipe pour l'année en cours une contribution de 20 millions de dollars pour un Ebitda de 7 millions. - (awp)