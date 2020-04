Valora se lance dans les commandes en ligne

mercredi, 08.04.2020

Le spécialiste de boutiques dans les gares et points de passage Valora annonce mercredi lancer un site de commande de produits en ligne.

Les livraisons de produits de boulangerie, de boissons, de produits laitiers, de viande et de produits ménagers seront faites dans un délai d'un jour.(Keystone)

Valora, le propriétaire des k kiosk, Brezelkönig ou Caffè Spettacolo, va proposer 1000 références en ligne.



Alors que le groupe souffre particulièrement de la désaffection des gares par les voyageurs, en raison des restrictions de déplacement liées à la pandémie de coronavirus, il met en oeuvre le site www.avecnow.ch. Les livraisons de produits de boulangerie, de boissons, de produits laitiers, de viande et de produits ménagers seront faites dans un délai d'un jour.



Dans un premier temps, les magasins de Giswil (OW) et Küsnacht (ZH) approvisionneront les

clients. Un déploiement dans d'autres régions est prévu. Le service est gratuit à partir de 100 francs.



L'opérateur du commerce de détail sur de petites surfaces dans des lieux très fréquentés, comme les gares ferroviaires, les centres commerciaux et les aéroports, a lancé fin mars des avertissements sur les résultats de l'exercice 2020, sur fond de chômage partiel de la plupart de ses collaborateurs et de suppression du dividende.(awp)

