Fresenius confirme ses objectifs annuels

mardi, 01.08.2017

Le spécialiste allemand de la santé Fresenius a confirmé mardi sa prévision de bénéfices en 2017 après un deuxième trimestre ayant confirmé sa grande forme de début d'année.

Les ventes de Fresenius ont bondi de 29% en Europe. (Keystone)

Le bénéfice net part du groupe allemand de la santé Fresenius a grimpé entre avril et juin de 21% à 459 millions d'euros, le résultat d'exploitation de 14% à 1,2 milliard d'euros et le chiffre d'affaires de 18% à 8,5 milliards d'euros.



Les ventes ont bondi de 29% en Europe pour atteindre 3,54 milliards d'euros, principalement à la suite de l'intégration dans les comptes depuis février d'un important réseau de cliniques en Espagne, Quironsalud.



Ce faisant, Fresenius a réalisé 41% de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre en Europe, soit près de l'équivalent de ce qu'il a réalisé aux Etats-Unis (3,8 milliards d'euros).



"Forts d'une croissance solide des ventes et du bénéfice, nous sommes toujours en très bon chemin pour atteindre nos objectifs annuels", a déclaré le patron du groupe, Stephan Sturm, cité dans un communiqué.



Le groupe de Bad Homburg (Ouest) s'attend pour 2017 à une croissance du chiffre d'affaires de 15 à 17%, et de 19 à 21% concernant le bénéfice net.



Au 30 juin dernier, le géant de la santé employait 268.508 personnes dans le monde, soit 15% de plus en un an principalement du fait d'opérations de croissance externe.



Après les nouvelles acquisitions annoncées en avril par sa filiale Fresenius Kabi, spécialisée dans les perfusions et la nutrition intraveineuse, la volonté est de les "boucler rapidement durant la seconde partie de l'année", poursuit Stephan Sturm.



Il s'agit des rachats du fabricant de médicaments américain Akorn pour plus de quatre milliards d'euros et de l'activité biosimilaire de Merck KGaA pour un prix allant jusqu'à 670 millions d'euros.



Cotée en Bourse distinctement, sa filiale de matériel de dialyse, Fresenius Medical Care (FMC), a augmenté son chiffre d'affaires de 11% au deuxième trimestre à 4,5 milliards d'euros et son bénéfice net de 2%, à 269 millions d'euros.



FMC a également confirmé ses prévisions annuelles, à savoir une croissance (à taux de change constants) de 8% à 10% de son chiffre d'affaires et de 7% à 9% de son bénéfice net. (awp)