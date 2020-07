Autoneum creuse ses pertes au terme d'un 1er semestre impacté par le Covid-19

Le sous-traitant du secteur automobile Autoneum a subi, comme attendu, une lourde perte nette au premier semestre en raison de l'effondrement de l'activité consécutive à la pandémie de coronavirus.

Entre janvier et fin juin, le chiffre d'affaires du groupe winterthourois Autoneum a chuté de 36,8% à 730,6 millions de francs. En termes organiques, les recettes se sont affaissées de 32,7%, a précisé Autoneum mardi dans un communiqué.



En matière de rentabilité, Autoneum a plongé dans les chiffres rouges. La société a subi une perte d'exploitation (Ebit) de 31,8 millions de francs, contre un bénéfice de 16,4 millions un an plus tôt. La perte nette de 6 millions du premier semestre 2019 a été creusée à 54,9 millions pendant la période sous revue.



Alors que les recettes sont quasiment conformes aux attentes du consensus compilé par AWP (728,7 millions de francs), l'Ebit a fait moins pire que les -42,6 millions anticipés par le marché.



La direction avait déjà averti début juin s'attendre à une perte en dizaines de millions de francs en première partie d'année. En mars, l'entreprise avait annoncé une série de mesures visant à "accroître la flexibilité des charges", notamment le recours au chômage partiel dans les usines de Winterthour et de Sevelen, dans le canton de Saint-Gall.



Pour l'ensemble de l'année 2020, Autoneum anticipe une évolution du chiffre d'affaires conforme à celle du marché, sans plus de précision. Les volumes de production chez les clients devraient certes augmenter au second semestre, mais rester nettement inférieures à la deuxième partie de l'exercice 2019.



Les mesures d'optimisation des coûts, notamment en Amérique du Nord, devraient apporter une amélioration non chiffrée au deuxième semestre. A moyen terme, le groupe table sur "niveau sain" de rentabilité, là aussi sans détailler davantage.(AWP)