Bourse Zurich: ouverture en légère baisse

vendredi, 31.03.2017

Le SMI reculait de 0,17% à 8689,52 points, selon les indications avant-Bourse publiées par la banque Julius Bär.

Le SMI reculait de 0,17% à 8689,52 points, selon les indications avant-Bourse publiées par la banque Julius Bär.

La Bourse suisse devrait ouvrir en légère baisse vendredi, cédant ses gains de la veille. Les indications préalables étaient mitigées, Wall Street ayant terminé jeudi soir en hausse tandis que Tokyo a bouclé ce vendredi dans le rouge vif. Dans une séance pauvre en nouvelles d'entreprises, les investisseurs devraient se concentrer sur les quelques données macroéconomiques attendues en zone euro et aux Etats-Unis.

Les analystes de Mirabaud Securities s'attendent néanmoins à ce que les indices européens ouvrent "en légère hausse dans le sillage de la progression des indices américains et du fort momentum acheteur".

Au niveau conjoncturel, la zone euro va publier dans la matinée les chiffres de l'inflation en mars. Suivront dans l'après-midi l'activité économique dans la région de Chicago et l'indice de confiance des consommateurs américains pour le même mois.

A 08h17, le SMI reculait de 0,17% à 8689,52 points, selon les indications avant-Bourse publiées par la banque Julius Bär. La quasi totalité des valeurs vedettes évoluait en hausse, hormis Zurich Insurance (-5,5%) traité hors dividende de 17 CHF et Geberit (-0,5%) qui subissait les effets d'un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par Goldman Sachs.

Actelion (+0,03%) ne faisait pas grand cas du succès de l'offre de rachat lancée par Johnson&Johnson. Le conglomérat américain détient désormais 77,20% du laboratoire d'Allschwil.

Parmi les poids lourds, Nestlé (+0,04%) ne réagissait pas non plus à un abaissement de recommandation par Barclays. Les deux autres grandes capitalisations Novartis (+0,1%) et Roche (+0,04%) ne faisaient guère mieux.

Sika (+0,1%) a redistribué les cartes à la tête de certaines unités et activités régionales, accueillant de nouveaux membres à la direction générale.

Sur le marché élargi, la société fraîchement cotée Rapid Nutrition a dévoilé un bénéfice net semestriel de 0,60 mio AUD, en hausse de 76,5% sur un an. L'entreprise va demander sa cotation au SPI.

Le groupe VAT, également arrivé récemment sur la place helvétique, a enregistré en 2016 un bénéfice net presque multiplié par dix à 67,2 mio CHF.

Perfect Holding a réduit ses pertes l'année dernière, le résultat opérationnel net s'affichant à -1,1 mio CHF, après une perte de 1,6 mio l'année précédente.(awp)