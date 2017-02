Bourse Zurich: ouverture légèrement positive, Roche en point de mire

mercredi, 01.02.2017

Le SMI, qui vient de connaître trois séances de recul, remonte un peu la pente.

A 9h30, le SMI gagnait 0,58% à 8338,36 points, le SLI 0,59% à 1330,02 points et le SPI 0,63% à 9111,79 points. Sur les trente valeur vedettes, 25 montaient et cinq reculaient.

La Bourse suisse a ouvert mercredi sur une note légèrement positive. Le SMI, qui vient de connaître trois séances de recul, remonte un peu la pente, selon les courtiers. Après des bourses politiques la semaine passée, on se concentre à nouveau sur les résultats d'entreprises. Les blue chips Roche et Julius Bär ont publié leurs résultats, ainsi que quelques sociétés du marché élargi.



Mardi, Wall Street a perdu du terrain, mais les cours se sont repris après les clôtures en Europe. Les marchés asiatiques sont aussi en reprise mercredi après des données positives en Chine. On attend en soirée les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).



Roche (+0,2%) a publié ses résultats 2016, avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes des analystes, mais un bénéfice de groupe nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. Le bon de jouissance avait légèrement fléchi avant la publication des résultats. UBS a relevé que la rémunération proposée aux actionnaires s'avère plus légère qu'escompté. La banque aux trois clés, qui reconduit la recommandation "buy". Les deux autres poids lourds Novartis (+0,3%) et Nestlé (+0,7%) progressaient aussi et soutenaient l'indice.



En tête des gagnants, on trouvait la bancaire Julius Bär (+3,9%), qui a aussi publié ses résultats. La masse sous gestion de 336 mrd CHF est un peu supérieure aux attentes et ce malgré un afflux net de 11,9 mrd CHF un peu inférieur à celui de 2015. Le bénéfice de groupe de 619 mio CHF a surpris en bien. Baader Helvea a salué le résultat solide au deuxième semestre. Le courtier genevois a mis particulièrement en exergue le niveau de la marge brute - supérieure aux attentes - qui apporte un soulagement après le contreperformance d'UBS dans la gestion de fortune. UBS perdait 0,6% et Credit Suisse gagnait 1,1%.



Actelion (+2,3%) remontait nettement après avoir perdu plus de 5% la veille. L'arrêt du développement d'une nouvelle thérapie pour Uptravi en France la semaine passée a causé de l'incertitude, selon des courtiers. Cette décision des autorités était connue avant l'annonce de rachat de l'entreprise par Johnson & Johnson.



Parmi les gagnants, on relevait aussi ABB (+0,9%) et LafargeHolcim (+2,0%). HSBC a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy" pour LafargeHolcim. Morgan Stanley a légèrement réduit l'objectif de cours, mais a confirmé "overweight". Sika (+1,4%) a finalisé l'acquisition de l'américain Rmax Operating.



Pour Dufry (+2,6%), UBS a relevé sa recommandation à "buy" de "neutral" et a augmenté l'objectif de cours. Après de fortes activités de fusions-acquisitions et la volatilité des devises sur quelques marchés, un point de retournement a été atteint.



Dans le camp des perdants, Lonza (-3,0%) souffrait après le placement de 5 mio de titres à 173 CHF pièce, dans le cadre d'un placement privé qui lui rapporte donc 865 mio CHF. Ces fonds serviront à financer en partie l'acquisition à 5,5 mrd USD de l'américain Capsugel.



Au lendemain des chiffres de Givaudan (-0,3%), la Deutsche Bank a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" et a abaissé l'objectif de cours. Goldman Sachs et Citi ont réduit l'objectif de cours, confirmant respectivement "neutral" et "sell".



Sur le marché élargi, Rieter (-1,7%) a publié des résultats mitigés avec des entrées de commandes nettement inférieures aux attentes et un chiffre d'affaires supérieur. La marge de bénéfice net s'est fixée à 4,5%. Rieter a par ailleurs annoncé la suppression d'emplois à Ingoldstadt.



Sulzer (-3,2%) a finalisé l'acquisition d'Ensival Moret. L'intégration au sein de la division Pump a immédiatement débuté. - (awp)