Bourse Zurich: le marché débute la semaine du bon pied, le SMI près des 9500

lundi, 06.04.2020

La Bourse suisse a bien entamé la semaine. Les indices ont bondi à l'ouverture et se sont ensuite maintenus un peu sous les plus hauts du jour. Le SMI, qui avait franchi la barre des 9500 points à l'ouverture, n'est toutefois pas parvenu à se maintenir à ce niveau.

Le SMI a fini sur un gain de 2,38% à 9462,34 points, avec un plus haut à 9522,11 et un plus bas à 9259,09 (en ouverture). Le SLI a gagné 2,86% à 1364,06 points et le SPI 2,24% à 11'544,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé, Lonza (-0,3%) et SGS (-0,1%).



Geberit (+0,5%) a longtemps tenu la lanterne rouge. L'équipementier de salles de bain a enregistré un recul de 3,9% à 798 millions de francs de son chiffre d'affaires au terme du premier trimestre 2020. Malgré l'épidémie de coronavirus, le groupe assure rester très solide, tant au niveau de ses fondamentaux que de son bilan. Christian Buhl, le directeur général de Geberit, a affirmé en conférence téléphonique que comme lors des bouleversements économiques de 2009 Geberit ressortira de la crise plus fort qu'auparavant.



Les poids lourds Roche (+1,1%), Nestlé (+1,6%) et Novartis (12,0%) sont restés dans la partie basse du classement.



DZ Bank a abaissé l'objectif de cours de Nestlé et maintenu "conserver". La large palette de produits fait de Nestlé un des gagnants de la crise du coronavirus, selon les analystes. De plus, le modèle commercial est robuste et bien financé.



Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "hold". L'action est survendue, selon l'analyste, mais ne présente guère d'atouts pour appâter les détenteurs de capitaux.



Julius Bär (+8,4%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Swatch (+7,3%) et AMS (+6,8%).UBS (+6,7%) a nettement progressé aussi, tout comme Credit Suisse (+5,6%).

Richemont (+4,9%) n'a pas tout à fait suivi le rythme de Swatch.

AMS a profité de l'annonce d'un programme de rachat d'actions.

Sur le marché élargi, le néerlandais Igea Pharma (+18,0%) a conclu un accord avec un fournisseur chinois pour distribuer des tests de dépistage des anticorps contre le Covid-19 aux Etats-Unis.

Cosmo Pharmaceuticals (+11,4%) est impliqué dans un projet de recherche urgent en Italie, évaluant un traitement expérimental de Redhill contre le Covid-19.

Ems-Chemie (-0,4%) a présenté des résultats trimestriels largement conformes aux attentes. Medacta (+6,3%), Burkhalter (+3,0%) et Romande Energie (+4,8%) sont, eux, revenus sur leurs performances 2019 respectives.(AWP)