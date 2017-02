Bourse Zurich: nette hausse en milieu de journée, poids lourds en soutien

mardi, 07.02.2017

Le SMI évolue sur une note nettement plus ferme en milieu de journée.

Peu avant midi, le SMI gagnait 0,60% à 8380,88 points, le SLI 0,44% à 1330,18 points et le SPI 0,63% à 9170,23 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 montaient, huit reculaient et Adecco était stable. - (Reuters)

La Bourse suisse évolue sur une note nettement plus ferme en milieu de journée. Avant une salve de résultats mercredi (ABB, Syngenta et Swisscom pour les blue chips), on manque d'impulsions sur le front des nouvelles d'entreprises. Sur le plan macroéconomique, l'agenda du jour est peu chargé (on attend le commerce extérieur américain en décembre cet après-midi). Les risques politiques continuent de susciter une certaine retenue de la part des investisseurs, ce qui profite aux valeurs défensives.



La politique du président américain Donald Trump reste un des thèmes dominants. Un courtier parle de "navigation à vue" des investisseurs, car on ignore quelle direction prendra la politique économique US et quelle sera son importance pour les marchés.



Les experts de Mirabaud Securities ont aussi souligné que l'indice des incertitudes européennes a atteint un plus haut historique, dépassant de loin l'époque où la Grèce était près de la porte de sortie de la zone euro et celle du Brexit. Cela s'explique notamment par les sondages qui éliminent François Fillon au 1er tour de la présidentielle française, prédisent la victoire du SPD allemand face à la coalition CDU-CSU d'Angela Merkel et voient les eurosceptiques en tête des intentions de vote en Italie.



Les investisseurs ont déjà les regards braqués vers la journée de mercredi: ABB (+0,3%) publiera ses résultats pour le 4e trimestre. Dans l'ensemble, les analystes tablent sur des chiffres mitigés. Les entrées de commandes devraient avoir encore reculé sur un an, même si de récentes entrées de commandes pour un total de plus de 800 mio USD constituent une lueur à l'horizon.



Comme ABB, l'agrochimiste Syngenta (+0,7%) présentera ses résultats annuels. En raison du processus de rachat par ChemChina, les données chiffrées auront moins d'influence sur le cours des actions.



Le géant bleu Swisscom (-0,1%) publiera aussi ses chiffres mercredi. Les analystes attendent majoritairement des résultats conformes aux prévisions de l'entreprise, jugées fiables.



Dans le camp des gagnants du moment, on trouvait les trois poids lourds défensifs Novartis (+1,2%), Roche (+1,4%) et Nestlé (+0,3%) qui soutenaient bien l'indice, surtout pour les deux pharma.



Les valeurs du luxe Swatch et Richemont évoluaient diversement: Swatch reculait marginalement de 0,03% et Richemont gagnait 0,9%. Lundi, les deux s'étaient classées parmi les trois plus gros perdants du jour sur prises de bénéfices après un bon début d'année. HSBC a relevé l'objectif de cours de Richemont et a confirmé "hold", Baader Helvea a aussi augmenté l'objectif de cours et a confirmé "hold".



Parmi les autres titres dans le vert, on trouvait Givaudan (+1,8%), Clariant (+1,5%) et Galenica (+1,0%).



Aux bancaires, CS perdait 1,1%, alors qu'UBS gagnait 0,3%. Merrill Lynch a relevé la recommandation et l'objectif de cours de la banque aux trois clés.



Aux assurances, Zurich (-0,7%) publiera ses chiffres jeudi. Avant cela, Commerzbank a réduit sa recommandation à "reduce", mais a augmenté l'objectif de cours, tout comme Macquarie, qui est passé à "neutral" de "outperform". Pour Swiss Re (-0,2%), son concurrent allemand Munich Re a accusé un recul de ses bénéfices en 2016 mais largement atteint ses objectifs, et son volume de contrats en janvier est resté stable, selon un communiqué mardi.



Sur le marché élargi, AMS (+18,6%) faisait de loin la meilleure performance. L'entreprise autrichienne a comme prévu enregistré une forte contraction de ses ventes et de sa rentabilité, mais elle s'est montrée confiante pour 2017, prévoyant notamment une forte contribution de sa récente acquisition Heptagon. Analystes et investisseurs ont apprécié.



Dätwyler (+0,1%) a en revanche déçu avec des bénéfices inférieurs aux prévisions. La BC de Zurich notamment a rappelé que l'exercice sous revue a été marqué par l'acquisition manquée du britannique Premier Farnell, ce qui a pesé sur les coûts.



Oerlikon (+0,9%) a annoncé ce matin un investissement de 55 mio CHF pour renforcer ses activités d'additifs avec la construction d'un centre de production à Charlotte, en Caroline du Nord.



Wisekey (+1,5%) a publié de premiers chiffres 2016 avec une perte financière de 43 mio EUR. La société genevoise a aussi annoncé la signature d'un accord contraignant avec Quovadis, partenaire de La Poste pour le SwissID, prévoyant la reprise de 85% du capital de celui-ci.



Bachem (+1,0%) a prolongé son contrat de livraison de la substance peptide Goserelin avec le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca. - (awp)