Bourse Zurich: légèrement dans le rouge, UBS sous pression après son partiel

vendredi, 27.01.2017

Le SMI évolue sur une note légèrement négative vendredi.

Peu après 11h50, le SMI reculait de 0,26% à 8383,47 points et s'acheminait vers une progression hebdomadaire de 1,6%. Le SLI perdait 0,52% à 1340,75 points et le SPI 0,24% à 9153,67 points. Sur les trente valeurs vedettes, quinze reculaient, quatorze montaient et Richemont était inchangé. - (Reuters)

La Bourse suisse évolue sur une note légèrement négative vendredi en milieu de journée. Le vent qui a gonflé les voiles boursières cette semaine est en train de s'essouffler, comme on a pu le constater la veille à Wall Street où l'indice phare Dow Jones a certes bouclé à un niveau record, mais sur une très faible progression, selon des courtiers. En Suisse, UBS est sous pression après la publication de son dernier partiel.



On manque actuellement d'impulsions, notent les observateurs. Cela pourrait changer cet après-midi avec, aux Etats-Unis, les chiffres du PIB au 4e trimestre, les entrées de commandes ainsi que la confiance des consommateurs (Uni Michigan).



UBS (-3,6%) fléchissait nettement. La grande banque a pourtant publié un résultat net et avant impôts supérieur aux expectatives du marché. Les analystes se sont montrés plutôt séduits par la copie du numéro un bancaire helvétique, en particulier la performance dans la banque d'investissement et la gestion de fortune aux Etats-Unis.



Credit Suisse (-3,9%) et Julius Bär (-3,0%) cédaient aussi nettement du terrain dans le sillage d'UBS. Le gestionnaire de fortune zurichois va publier ses chiffres 2016 la semaine prochaine. Son directeur général (CEO) Boris Collardi a déclaré que la présidence Trump devrait profiter aux activités de gestion de fortune helvétiques.



Autre perdant notable, Aryzta reculait de 3,4%. Depuis l'avertissement sur résultats lancé la semaine dernière, le titre a perdu plus du tiers de sa valeur. Dufry (-1,1%) a été rétrogradé à "neutral" de "buy" et a été biffé de la liste "Pan-Europe buy" par Goldman Sachs, qui estime le potentiel haussier du titre limité à moyen terme.



Alors que les trois poids lourds défensifs avaient soutenu l'indice en début de séance, seuls Nestlé (+0,6%) et Roche (+0,1%) continuaient d'évoluer dans le vert. Novartis perdait 0,4%.



Dans le camp des gagnants, Swiss Re prenait 1,0%. Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "buy" contre "neutral". Le réassureur paraît bien armé pour naviguer au sein d'un environnement exigeant, estime la banque américaine. Par ailleurs, le titre offre un rendement sûr et alléchant tout en conservant un profil de risque relativement bas du fait de son capital excédentaire.



Au lendemain de l'annonce d'une offre de rachat à 280 USD par Johnson & Johnson qui avait vu le titre bondir de 19% à 271,60 CHF, Actelion (+0,1%) retrouvait le calme.



LafargeHolcim (+0,4%) et Givaudan (+0,7%) évoluaient aussi dans le vert. Givaudan publiera ses résultats mardi prochain.



Sur le marché élargi, le groupe de spécialités industrielles SFS (+0,1%) a publié des chiffres supérieurs à ses propres attentes et à celles des analystes. L'entreprise de Suisse orientale est parvenue à améliorer nettement sa marge d'exploitation, ce qui a été du goût des investisseurs.



Le dernier arrivé à la Bourse suisse, KTM Industries (+3,7%), a dégagé un chiffre d'affaires et un bénéfice en nette hausse en 2016. Les actionnaires de la société de participations Nebag (+0,5%) se verront rétribuer de 0,70 CHF par nominative sous forme de remboursement de valeur nominale nette d'impôt. - (awp)