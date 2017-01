Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement plus faible

lundi, 30.01.2017

Le SMI devrait rester sous les 8400 points sous lesquels il avait glissé vendredi.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,18% à 8364,77 points. La plupart des titres cédaient entre 0,2% et 0,4%. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait entamer la semaine sur une note peu changée, avec une tendance légèrement négative. Le SMI devrait rester sous les 8400 points sous lesquels il avait glissé vendredi. Pour de grosses variations, on va manquer d'impulsion, selon les courtiers.



Vendredi, Wall Street a terminé sans tendance au terme d'une semaine marquée par le passage du Dow Jones en dessus des 20'000 points. Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities relèvent que la croissance du PIB américain a nettement décéléré au 4e trimestre, à 1,9% sur un an et que les commandes de biens durables ont diminué de façon inattendue.



La semaine sera marquée par les réunions de banques centrales avec la Banque du Japon, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre. Pour ce qui est de la Fed, les experts de Mirabaud Securities rappellent que sa patronne Janet Yellen a récemment déclaré que les attentes sur les taux d'intérêts dépendraient de l'appréciation des perspectives sur l'économie.



La seule exception était Novartis pour lequel HSBC a confirmé une recommandation d'achat. Le laboratoire a délivré des perspectives réservées pour l'année en cours la semaine dernière, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, relève Steve McGarry. Le programme de rachat d'actions annoncé a toutefois amorti la déception des actionnaires.



Les bancaires UBS (-0,4%), CS (-0,4%) et Julius Bär (-0,2%) resteront sous observations après leur net repli de vendredi, dans le sillage des questions posées par les chiffres d'UBS et, notamment, les critiques face à la faiblesse de la division clé Wealth Management.



Cette semaine, on suivra particulièrement Julius Bär, qui dévoilera ses chiffres mercredi. Credit Suisse pourrait devoir payer des dommages de quelque 150 mio CHF dans le cadre d'une affaire de potentielle escroquerie à Genève. Le Ministère public du canton du bout du lac reproche à la grande banque d'avoir violé les devoirs les plus élémentaires de surveillance et pourrait l'accuser d'avoir contrevenu à la législation sur le blanchiment d'argent, ont rapporté la "SonntagsZeitung" et "Le Matin Dimanche".



A part cela, Givaudan (-0,3%) et Roche (-0,2%) retiendront aussi l'attention avec la publication des chiffres, respectivement mardi et mercredi.



Pour Nestlé (-0,2%), Liberum a rétrogradé l'action à "sell" de "hold" dans le cadre d'une étude sectorielle. Une croissance décevante et des acquisitions chères vont peser sur les valorisations du secteur en 2017, selon les analystes. Les attentes à l'égard du nouveau patron du géant de Vevey et de potentiels changements de stratégie et acquisitions sont trop optimistes, selon les analystes.



L'activité n'est pas très fournie non plus sur le marché élargi. Après les premiers chiffres de vendredi soir, on suivra Gurit (pas de cours). Les ventes du spécialistes des matières synthétiques ont déçu. Metall Zug (pas de cours) a fourni de premières données pour 2016 ce matin. - (awp)