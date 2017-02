Bourse Zurich: vers une ouverture plus faible sur un large front, Swatch recule

jeudi, 02.02.2017

Le SMI devrait ouvrir sur une note plus faible jeudi.

A 8h20, le pré-SMI de Julius Bär reculait de 0,31% à 8303,34 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note plus faible jeudi. Les indications en provenance de Wall Street sont neutres, alors que sur les marchés asiatiques le pessimisme l'emporte avec notamment un net recul du Nikkei à Tokyo en clôture.



Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities reviennent sur la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de ne pas changer ses taux directeurs. Il n'y a pas eu de surprise, puisque 96% des investisseurs avaient parié sur le statu quo. La Fed continue de prévoir un resserrement progressif de sa politique monétaire, sans en préciser le calendrier. La majorité des investisseurs anticipent deux hausses de taux cette année.



Avant la publication vendredi des statistiques officielles de l'emploi américain, les créations d'emploi du secteur privé ADP, mercredi, ont montré en janvier un chiffre nettement supérieur aux attentes, avec 246'000 embauches au lieu de 168'000. C'est le chiffre le plus élevé depuis juin 2016, ont relevé les experts genevois. Pour les données de vendredi, le consensus est à 175'000 créations d'emploi.



On attend en cours de matinée les prix à la production en zone euro, vers midi les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et, cet après-midi aux Etats-Unis, la productivité au 4e trimestre (1ère estimation) et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.



Swatch (-4,8%) va retenir l'attention après la publication de ses résultats 2016. Le géant horloger biennois a vu ses ventes et ses bénéfices diminuer. Dans les deux cas, la baisse est plus forte que ce que les analystes avaient prévu. Les dividendes seront rabotés. Les prévisions de l'entreprise sont en revanche plutôt optimistes.



Roche perdait 0,2% au lendemain de la progression enregistrée dans le sillage des chiffres 2016, bien accueillis par le marché. Novartis perdait 0,3% et Nestlé 0,2%.



Aux bancaires, Credit Suisse abandonnait 0,3%, UBS 0,4% et Julius Bär 0,2%. Deutsche Bank a annoncé une perte annuelle pour la deuxième année d'affilée et plus élevée que prévu. La veille, Julius Bär avait convaincu avec ses propres résultats. Ce jeudi, le gestionnaire de fortune a annoncé une petite acquisition, sans effet sur le cours, selon les courtiers.



Aux assurances, Swiss Re (-0,2%) ne profitait pas des données encourageantes de Hannover Rück, qui a relevé son objectif de bénéfice 2017 après les négociations sur les prix.



Sur le marché élargi, Emmi et Bucher ont dévoilé de premières indication sur la marche des affaires en 2016. Les deux titres n'affichaient pas de cours avant-Bourse. - (awp)