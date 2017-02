Bourse Zurich: un peu plus ferme, ABB, Syngenta et Swisscom en point de mire

mercredi, 08.02.2017

Le SMI devrait entamer la séance de mercredi sur une note un peu plus ferme.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,10% à 8378,06 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait entamer la séance de mercredi sur une note un peu plus ferme. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis et d'Asie sont légèrement positives. Wall Street a poursuivi sa chasse aux records mardi et l'ambiance s'est améliorée parmi les investisseurs.



La hausse des prix des matières premières signale une accélération de l'activité économique. Il y a certes des crainte autour de la zone euro où le thème grec est revenu sur le devant de la scène, mais on se concentre actuellement sur les résultats d'entreprises.



Les observateurs notent que la saison des résultats confirme, au 4e trimestre, l'élan qui s'était manifesté au 3e trimestre aux Etats-Unis. En Suisse, la journée sera placée sous le signe des blue chips, avec les résultats d'ABB, Syngenta et Swisscom.



A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,10% à 8378,06 points.



ABB (+0,1%) a dévoilé ses résultats pour le 4e trimestre, avec un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, tout comme les entrées de commandes. Le bénéfice net a en revanche déçu. Le dividende sera porté à 0,76 (0,74) CHF par action et le groupe a confirmé que 2017 sera une année de transition.



Syngenta (+0,1) a présenté un chiffre d'affaires juste inférieur aux attentes. Le bénéfice net a déçu. L'exercice écoulé a été difficile avec des prix toujours bas pour les produits agricoles. La reprise par ChemChina devrait être finalisée au 2e trimestre. La direction propose de renoncer au dividende.



Le chiffre d'affaires de Swisscom (+1,6%) a légèrement baissé l'an dernier, mais le bénéfice a augmenté. Le géant bleu a particulièrement progressé dans le segment TV en Suisse et les affaires ont bien marché en Italie. L'entreprise va supprimer 500 emplois à plein temps dans le cadre d'un programme d'économies.



Adecco (-0,4%) souffrait d'une rétrogradation par Jefferies, qui a ramené sa recommandation à "underperform" de "hold", mais a relevé l'objectif de cours. Le titre du géant du travail temporaire a gagné plus de 50% depuis l'été dernier, a justifié l'analyste. Les attentes du marché pour la fin de l'année ne semblent pas exagérées et un potentiel programme de rachat d'actions serait susceptible de soutenir le cours.



Sur le marché élargi, Vontobel (pas de cours) a publié ses chiffres avec un bénéfice en nette hausse grâce à des éléments exceptionnels. L'afflux net s'est en revanche révélé négatif. - (awp)