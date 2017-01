Bourse Zurich: stabilité attendue à l'ouverture

mardi, 31.01.2017

Le SMI devrait entamer la séance de mardi sur une note stable.

A 08h20, le preSMI de Julius Bär gagnait marginalement 0,05% à 8325,27 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi sur une note peu changée. Après le net recul de la veille, le marché devrait tendre à se stabiliser, selon des courtiers.



Lundi, Wall Street a perdu du terrain après les remous autour du décret de Donald Trump sur l'immigration et des informations, non confirmées, selon lesquelles les annonces de baisses d'impôts seraient repoussées à 2018. Cela a fait repasser le Dow Jones sous les 20'000 points avec la plus forte baisse depuis le 8 novembre dernier, ont relevé les analystes de Mirabaud Securities.



Certains pensent que la lune de miel entre le nouveau président américain et Wall Street touche à sa fin, mais il faut raison garder, soulignent ces experts. La baisse de la veille est plutôt due à des prises de bénéfices après les records des indices de la semaine passée. Avec l'amélioration des données économiques en zone euro et la forte progression de l'inflation en Allemagne, la pression va augmenter sur la Banque centrale européenne (BCE) qui "doit se préparer à des temps meilleurs".



On attend diverses données économiques en cours de journée pour d'éventuelles impulsions. On connaîtra notamment la croissance économique et les prix à la consommation en zone euro et, aux Etats-Unis, des données sur l'immobilier, l'indice des directeurs d'achat de Chicago de la confiance des consommateurs. Par ailleurs, le Comité monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) tient mardi et mercredi une séance de deux jours à l'issue de laquelle la Fed fera le point sur sa politique monétaire.



A 08h20, le preSMI de Julius Bär gagnait marginalement 0,05% à 8325,27 points.



Ce mardi, Givaudan (-3,2%) retiendra l'attention. Le fabricant genevois de parfums et arômes a dévoilé ses résultats pour 2016, avec une hausse des ventes et du bénéfice, juste en dessous des attentes des analystes. Certains avaient parié ces derniers temps sur une bonne surprise, ils ont été déçus.



Adecco montait de 1,6% après que Kepler Cheuvreux a confirmé sa recommandation d'achat et nettement relevé l'objectif de cours, estimant que le géant du travail temporaire reste une valeur privilégiée au sein de la branche. Le courtier français est confiant dans la croissance organique du chiffre d'affaires sur quelques marchés européens.



Dufry (+0,6%) a annoncé la prolongation pour dix ans de la concession de sa filiale World Duty Free à l'aéroport britannique de Jersey.



Les autres "blue chips" évoluaient peu avant-Bourse. Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche gagnaient chacun 0,1%. Roche publiera ses chiffres mercredi. Berenberg a confirmé la recommandation "hold" pour Novartis.



UBS et Credit Suisse gagnaient chacune 0,1%. L'allemande Deutsche Bank a conclu un accord pour régler une affaire de blanchiment d'argent sale en Russie. Elle a accepté de payer une somme à hauteur du million à trois chiffres aux autorités de surveillance britanniques et américaines. Ce montant est couvert par les provisions, a-t-elle précisé.



Sur le marché élargi, Hügli, les BC de Lucerne et du Jura, Coltene, et HBM ont publié des résultats. SIX a par ailleurs décidé de retirer les actions Accu de la cotation à fin avril. - (awp)