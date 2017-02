Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement négative

mardi, 07.02.2017

Le SMI devrait entamer la journée de mardi sur une note légèrement négative.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,15% à 8318,66 points. - (Reuters)

La Bourse suisse devrait entamer la journée de mardi sur une note légèrement négative. Avant une salve mercredi (ABB, Syngenta et Swisscom pour les blue chips), la saison des résultats marque une pause en ce début de semaine et on manque donc d'impulsion. Les marchés asiatique sont pour la plupart en léger recul. A Tokyo, le Nikkei a fini en baisse de 0,35%.



A New York, Wall Street a cédé un peu de terrain lundi, en l'absence d'indicateurs économiques et de tweets présidentiels, notent les analystes de Mirabaud Securities. Selon eux, le recul s'explique par une note de Keefe, Bruyette & Woods (KBW), qui a dit ne pas s'attendre à une grande réforme fiscale avant au mieux la fin de l'année 2017.



Les experts genevois relèvent aussi que l'indice des incertitudes européennes a atteint un plus haut historique, dépassant de loin l'époque où la Grèce était près de la porte de sortie de la zone euro et celle du Brexit. Cela s'explique notamment par les sondages qui éliminent François Fillon au 1er tour de la présidentielle française, prédisent la victoire du SPD allemand face à la coalition CDU-CSU d'Angela Merkel et voient les eurosceptiques en tête des intentions de vote en Italie.



A 8h20, le preSMI de Julius Bär reculait de 0,15% à 8318,66 points.



En l'absence de nouvelles d'entreprises, les investisseurs se tournent déjà vers la journée de mercredi: ABB (-0,3%) publiera ses résultats pour le 4e trimestre. Dans l'ensemble, les analystes tablent sur des chiffres mitigés. Les entrées de commandes devraient avoir encore reculé sur un an, même si de récentes entrées de commandes pour un total de plus de 800 mio USD constituent une lueur à l'horizon.



Comme ABB, l'agrochimiste Syngenta (-0,2%) présentera ses résultats annuels. En raison du processus de rachat par ChemChina, les données chiffrées auront moins d'influence sur le cours des actions.



Le géant bleu Swisscom (-0,1%) publiera aussi ses chiffres mercredi. Les analystes attendent majoritairement des résultats conformes aux prévisions de l'entreprise, jugées fiables.



Les valeurs du luxe Swatch (-0,2%) et Richemont (+0,3%) restent en observation. Lundi, elles se sont classées parmi les trois plus gros perdants du jour sur prises de bénéfices après un bon début d'année.



Après les chiffres de Munich Re et Hannover Rück, on suivra aussi Swiss Re (-0,4%), qui publiera ses résultats le 23 février prochain. Zurich (-0,5%) publiera ses chiffres jeudi.



Aux bancaires, UBS gagnait 0,3% alors que CS perdait 0,3%. Merrill Lynch a relevé la recommandation et l'objectif de cours d'UBS. Les trois poids lourds défensifs Novartis, Roche et Nestlé perdaient 0,2% à l'unisson.



Sur le marché élargi, Oerlikon (+0,8%) a annoncé ce matin un investissement de 55 mio CHF pour renforcer ses activités d'additifs avec la construction d'un centre de production à Charlotte, en Caroline du Nord.



AMS (pas de cours) a publié ses résultats annuels avec un chiffre d'affaires et un bénéfice net supérieurs aux attentes. Dätwyler pas de cours) a en revanche déçu avec des bénéfices inférieurs aux prévisions. - (awp)