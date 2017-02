Bourse Zurich: le marché accentue ses gains, Roche en point de mire

mercredi, 01.02.2017

Le SMI continue d'évoluer dans le vert mercredi en milieu de journée, accentuant les gains de matinée.

La Bourse suisse continue d'évoluer dans le vert mercredi en milieu de journée, accentuant les gains de matinée. Le SMI, qui vient de connaître trois séances de recul, remonte la pente, selon les courtiers. Après des bourses politiques la semaine passée, on se concentre à nouveau sur les résultats d'entreprises avec, ce jour, ceux de Roche et Julius Bär, ainsi que ceux de quelques sociétés du marché élargi.



On attend en soirée les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).



Peu avant midi, le SMI gagnait 0,83% à 8360,71 points, le SLI 0,69% à 1331,29 points et le SPI 0,74% à 9130,66 points. Sur les trente valeur vedettes, 23 montaient, six reculaient et Clariant était inchangé.



Désormais en nette progression, Roche (+1,8%) a publié ses résultats 2016, avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes des analystes, mais un bénéfice de groupe nettement supérieur à celui de l'exercice précédent. Le bon de jouissance avait légèrement fléchi avant la publication des résultats. UBS a relevé que la rémunération proposée aux actionnaires s'avère plus légère qu'escompté.



Berenberg s'est inquiété d'un ralentissement constaté sur la fin de l'exercice 2016 et attribue la réserve de la direction pour l'année en cours à une potentielle anticipation d'échec pour l'étude de phase III sur Perjeta. Les résultats de cette étude, attendus au 1er trimestre, constitueront une épreuve de vérité pour Roche face à la concurrence croissante des biosimilaires, a noté la BC de Zurich. Les deux autres poids lourds Novartis (+0,2%) et Nestlé (+1,1%) progressaient aussi.



Julius Bär (+2,8%) restait en tête des gagnants du SMI après ses résultats. Vontobel a salué le nombre élevé de conseillers clientèle engagés l'an dernier, même si cela a pesé sur les charges. Les effets sur l'afflux d'argent frais et le produit d'exploitation ne devraient pas tarder à se faire sentir.



La BC de Zurich a relevé que les données sont proche de ses attentes. La faculté de la banque privée de générer des afflux d'argent avec ses nouveaux conseillers demeure la question centrale. UBS s'attendait à un impact négatif plus important du processus de régularisation des avoirs sur les entrées nettes d'argent. La banque aux trois clés salue la reconduction des objectifs à moyen terme. UBS perdait 1,0% et Credit Suisse gagnait 1,0%.



Actelion (+2,1%) poursuivait son redressement après avoir perdu plus de 5% la veille. Une lettre des autorités françaises à propos d'Uptravi et faisant de cas de décès a suscité de l'incertitude, selon les courtiers. Il n'est cependant pas clair que le médicament soit en cause dans ces cas de décès. Certains avaient craint que cette information ne remette en cause l'offre de rachat par Johnson & Johnson, mais cette dernière a été faite en connaissance de ce cas, a-t-on indiqué.



HSBC a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim (+2,7%) et a confirmé "buy". Morgan Stanley a légèrement réduit l'objectif de cours, mais a confirmé "overweight". Sika (+0,9%) a finalisé l'acquisition de l'américain Rmax Operating. ABB (+0,5%) gagnait aussi du terrain.



UBS a confirmé la recommandation "buy" pour Dufry (+3,3%) et a augmenté l'objectif de cours. Après de fortes activités de fusions-acquisitions et la volatilité des devises sur quelques marchés, un point de retournement a été atteint, selon les analystes de la grande banque.



Dans le camp des perdants, Lonza (-3,0%) a placé 5 mio de titres à 173 CHF pièce, dans le cadre d'un placement privé qui lui rapporte donc 865 mio CHF. Ces fonds serviront à financer en partie l'acquisition à 5,5 mrd USD de l'américain Capsugel.



Au lendemain des chiffres de Givaudan (-1,2%), la Deutsche Bank a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" et a abaissé l'objectif de cours. Goldman Sachs, Citi et JPMorgan ont réduit l'objectif de cours, confirmant respectivement "neutral", "sell" et "overweight".



Sur le marché élargi, Rieter (-3,0%) a publié des résultats mitigés avec des entrées de commandes nettement inférieures aux attentes et un chiffre d'affaires supérieur. La marge de bénéfice net s'est fixée à 4,5%. Rieter a par ailleurs annoncé la suppression d'emplois à Ingoldstadt.



Sulzer (-3,4%) a finalisé l'acquisition d'Ensival Moret. L'intégration au sein de la division Pump a immédiatement débuté.



Peach Property (+6,9%) a annoncé une nette augmentation de son bénéfice l'an dernier, selon des données encore provisoires. - (awp)