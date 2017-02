Bourse Zurich: recul généralisé à l'ouverture, Swatch plonge après ses résultats

jeudi, 02.02.2017

Le SMI a ouvert sur une note nettement plus faible jeudi.

A 09h30, le SMI reculait de 0,17% à 8315,05 points. Le SLI cédait 0,08% à 1325,99 points et le SPI 0,20% à 9086,33 points. Sur les 30 valeurs vedette, 14 reculaient, 13 avançaient et trois étaient stables.

La Bourse suisse a ouvert sur une note nettement plus faible jeudi. Les indications préalables en provenance de Wall Street étaient neutres, alors que les marchés asiatiques ont été pris d'un accès de pessimisme, avec notamment une nette baisse du Nikkei à Tokyo. En Suisse, Swatch a publié ses chiffres 2016 et retient donc l'attention.



Dans leur commentaire matinal, les analystes de Mirabaud Securities sont revenus sur la décision, sans surprise, de la Réserve fédérale américaine (Fed) de ne pas changer ses taux directeurs. La Fed continue de prévoir un resserrement progressif de sa politique monétaire, sans en préciser le calendrier. La majorité des investisseurs anticipent deux hausses de taux cette année.



Avant la publication vendredi des statistiques officielles de l'emploi américain, les créations d'emploi du secteur privé ADP, mercredi, ont montré en janvier un chiffre nettement supérieur aux attentes, avec 246'000 embauches au lieu de 168'000. C'est le chiffre le plus élevé depuis juin 2016, ont relevé les experts genevois. Pour les données de vendredi, le consensus est à 175'000 créations d'emploi.



On attendait encore les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre et, dans l'après-midi aux Etats-Unis, la productivité au 4e trimestre (1ère estimation) et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage.



Swatch (-1,6%) a vu ses ventes et ses bénéfices diminuer l'an dernier. Dans les deux cas, la baisse est plus forte que ce que les analystes avaient prévu. Les dividendes seront rabotés. Les prévisions de l'entreprise sont en revanche plutôt optimistes. UBS avait prévu un recul moins net des ventes au 2e semestre. Les investisseurs vont être déçus par rapport à la performance de Richemont (+0,4%), selon les analystes de la banque aux trois clés. Bernstein a noté que 2016 n'a pas été une année gagnante pour Swatch, à tous les niveaux. L'accélération des ventes en novembre, décembre et janvier constitue la seule bonne nouvelle



Roche (-1,0%) avait bien progressé la veille dans le sillage des chiffres 2016, bien accueillis par le marché. Au lendemain des données, Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours et a confirmé "buy", parlant de chiffres à peu près conformes aux attentes. Novartis perdait 0,9% et Nestlé gagnait 0,7%.



Aux bancaires, Credit Suisse abandonnait 0,7% et UBS 0,2%, alors que Julius Bär était stable). Deutsche Bank a annoncé une perte annuelle pour la deuxième année d'affilée et plus élevée que prévu. La veille, Julius Bär avait convaincu avec ses propres résultats. Ce jeudi plusieurs analystes ont revu leur copie et augmenté l'objectif de cours. 2016 a posé les bases de la croissance future a notamment commenté UBS. Commerzbank a relevé l'objectif de cour d'UBS après les chiffres du 4e trimestre.



Aux assurances, Swiss Re (+0,8%) profitait des données encourageantes de Hannover Rück, qui a relevé son objectif de bénéfice 2017 après les négociations sur les prix.



Bernstein a relevé l'objectif de cours de Syngenta (stable) et confirmé "market perform", estimant désormais à 90% les chances que le rachat par ChemChina aboutisse. Bernstein a aussi abaissé l'objectif de cours de Givaudan (stable) et confirmé "underperform". L'action est relativement chère et d'autres entreprises de la branche affichent un profil risque-bénéfice plus attractif.



Sur le marché élargi, Emmi (-3,6%) et Bucher (+0,8%) ont dévoilé de premières indication sur la marche des affaires en 2016. LifeWatch (+6,6%) s'envolait: l'entreprise a sollicité de nouvelles offres de rachat pour contrer celle d'Aevis.



SHL (-1,4%) a annoncé la veille le départ de son patron. - (awp)