Bourse Zurich: toujours dans le rouge, lourdes pertes pour Geberit

jeudi, 17.08.2017

Le SMI a ouvert clairement sous la barre des 9000 points. Geberit s'inscrivait comme le plus grand perdant. Le titre chutait de 5,3% après des résultats semestriels qui ont déçu.

La saison des résultats semestriels a connu son point d'orgue ce jeudi en Suisse avec la publication des chiffres de Swisscom et Geberit. (Keystone)

La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le rouge jeudi. Le SMI a ouvert clairement sous la barre des 9000 points, se reprenant quelque peu ensuite pour évoluer désormais aux alentours de 8980 points. Après la légère avancée de la veille, l'ambiance s'est à nouveau dégradée.

A Wall Street mercredi, les indices ont fini en petite hausse. Après un démarrage en trombe, les ardeurs ont été refroidies par l'isolement politique auquel le président Donald Trump doit faire face, ont commenté les experts de Mirabaud Securities.

Les minutes de la Réserve fédérale (Fed) ont signalé une inquiétude croissante sur la faiblesse persistante de l'inflation, ce qui explique un certain retournement de tendance.

La saison des résultats semestriels a connu son point d'orgue ce jeudi en Suisse avec la publication des chiffres de pas moins de quatorze entreprises, dont les "blue chips" Swisscom et Geberit, donnant du grain à moudre aux investisseurs.

A 11h55, le SMI perdait 0,63% à 8981,14 points, le SLI lâchait également 0,63% à 1432,13 points et le SPI 0,48% à 10'236,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 reculaient, cinq avançaient et deux (Partners Group et Adecco) étaient stables.

Geberit s'inscrivait comme le plus grand perdant. Le titre chutait de 5,3% après des résultats semestriels qui ont déçu les attentes des analystes. Le titre avait récemment profité de la baisse du franc et avait atteint un plus haut historique.

Après Geberit, Aryzta (-1,8%) était le deuxième grand perdant alors qu'il avait figuré parmi les valeurs les plus solides la veille.

Swisscom (-0,6%) aggravait ses pertes. Le bénéfice a dépassé les attentes, grâce notamment à un dédommagement lié à une affaire juridique concernant la filiale Fastweb en Italie. Le géant bleu a légèrement relevé ses prévisions pour l'Ebitda.

Les bancaires UBS (-1,4%) et Credit Suisse (-1,3%) étaient à la peine, ainsi que Swiss Life (-0,8%), qui avait la veille terminé en petite baisse malgré de solides résultats semestriels.

Parmi les poids lourds, Novartis (-0,7%) reculait nettement plus que Nestlé (-0,4%) et Roche (-0,5%).

Sonova (+3,1%) remportait avec panache le titre du plus grand gagnant. La société a lancé une nouvelle puce sans fil permettant de connecter son appareil auditif à un téléphone portable.

Lonza (+0,7%) et Sika (+0,8) complétaient le trio de tête et Dufry (+0,4%) était également recherché. Clariant (+0,1%) était de justesse dans le vert. Swatch, Vifor, Lindt, Givaudan et SGS (chacun -0,3%) limitaient la casse.

Sur le marché élargi, 12 sociétés ont publié leurs chiffres. Straumann (+9,5%) était très recherché. Le fabricant d'implants dentaires a comblé les attentes et annoncé l'ouverture d'un nouveau champ d'activité avec l'acquisition de l'américain ClearCorrect pour 150 mio USD.

Kudelski (-4,9%) a nettement déçu les attentes au niveau de l'Ebit en particulier. Les charges se sont notamment accrues.

Cicor (+3,0%), BCV (+0,1%), Bell (-0,4%), Bank Linth (-0,2%), SGKB (+0,6%), Ascom (+3,8%), Hochdorf (-5,6%) et Cham Paper (inchangé) ont également publié leur résultats. (awp)