Bourse Zurich: Le SMI suit la tendance de Wall Street et termine dans le vert

mardi, 26.05.2020

La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi, à l'aune de ses deux indices SMI et SLI. Le premier a assez longtemps évolué dans le rouge, plombé par ses poids lourds. Il est repassé au vert en fin d'après-midi et a fini au-dessus de la barre des 9800 points, suivant la tendance positive à Wall Street.

A New York, les trois indices progressaient nettement en matinée, les investisseurs pariant sur la reprise progressive de l'activité économique.

La hausse des indices "est portée par le même sentiment qui persiste depuis le 23 mars", quand les indices ont atteint un plancher, "avec l'espoir que l'activité économique ne peut que s'améliorer", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

Cet espoir est lui-même alimenté par "tout le soutien financier et monétaire apporté par les autorités", un ralentissement des nouveaux cas de Covid-19, un progrès rapide vers le développement d'un vaccin et la réouverture des économies suspendues" pendant la pandémie, a-t-il ajouté.

Sur le front macroéconomique, les chiffres du commerce extérieur de la Suisse ont chuté en avril en raison des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Exprimé en termes réels, soit en tenant compte de l'inflation, le recul des exportations s'est inscrit à 10% à 16,7 milliards, la plus forte baisse jamais enregistrée depuis des décennies.

Le SMI a fini sur un gain de 0,06% à 9830,83 points, avec un plus haut à 9884,33 et un plus bas à 9790,25. Le SLI a pris 0,64% à 1457,25 points et le SPI a cédé marginalement 0,05% à 12'236,25 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Le podium du jour se compose d'AMS (+7,4%), Swiss Life (+6,3%) ainsi que Swatch et Swiss Re (chacun +5,0%).

Swiss Life a annoncé une augmentation du nombre de contrats de 6,2% en 2019 dans l'assurance complète pour la clientèle entreprises. Parallèlement, le groupe zurichois a renforcé son bilan avec la constitution de provisions supplémentaires à hauteur de 254 millions francs.

Deutsche Bank a repris la couverture d'AMS avec la recommandation "buy" et un objectif de cours à 18 francs. L'analyste estime que le rétablissement et l'intégration d'Osram nécessiteront une "discipline militaire". Le groupe devra se concentrer sur l'essentiel, fermant, réduisant ou vendant le reste tout en tenant ses promesses en matière de places de travail en Allemagne.

Avec Swatch, Richemont (+3,3%) n'a pas accusé le coup de la chute des exportations horlogères. Celles-ci ont chuté de 81,3% à 328,8 millions en avril sur un mois. Tous types de montres ont essuyé des replis, entre 75% et 90% et aussi bien en valeur qu'en nombre de pièces, a précisé la Fédération horlogère dans son relevé mensuel.

Les bancaires Julius Bär (+4,5%), UBS (+4,1%) et Credit Suisse (+3,6%) ont soutenu l'indice.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours d'Alcon (-1,1%) et confirmé "hold". L'analyste a rappelé que l'entreprise a généré sur le premier trimestre de 2020 des résultats supérieurs aux attentes, sur un marché ophtalmique dans l'ensemble prometteur. Le deuxième partiel par contre risque de s'avérer plus compliqué avec un impact nettement plus marqué des conséquences de la pandémie.

Dans le camp des perdants, Lonza (-3,0%) a terminé lanterne rouge derrière Sonova (-2,2%) et Roche (-1,4%).

Sonova a levé 500 millions de francs en deux tranches, l'une de 200 millions à 0,5% et échéance en 2025 et l'autre de 300 millions à 0,75%, échéance 2028.Novartis (-1,0%) et Nestlé (-1,2%) ont aussi pesé sur l'indice.

Sur le marché élargi, Aryzta (+11,1%) a subi de plein fouet l'impact du coronavirus au 3e trimestre de son exercice 2019/20, tout en limitant toutefois les dégâts par rapport aux prévisions des analystes. Lundi soir, le boulanger industriel, réagissant à la pression d'un groupe d'actionnaires autour de Veraison, avait annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire à la mi-août.

Mirabaud Securities a abaissé l'objectif de cours de Lem (-1,5%) et confirmé "buy". Les résultats de la semaine dernière étaient plus ou moins conformes aux attentes et les analystes pensent que le groupe genevois survivra à la tempête du coronavirus.

Dufry (+13,1%) et Flughafen Zürich (+6,3%) ont profité de l'annonce la veille d'un plan de soutien énorme de l'Etat allemand pour Lufthansa.(AWP)