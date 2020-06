Bourse Zurich: le SMI s'envole au-dessus des 10'000 points

mercredi, 03.06.2020

Le SMI a évolué latéralement jusqu'en début d'après-midi avant de s'envoler au-dessus de la barre symbolique des 10'100 points, s'approchant même a moins de 20 points des 10'200.

Sur les 30 valeurs vedettes, Novartis (-0,1%) est le seul perdant. (Keystone)

La Bourse suisse a encore nettement progressé mercredi. Le SMI a connu une ouverture fulgurante, gagnant plus d'une centaine de points dans la première heure de transactions et franchissant les 10'000 points. Il a ensuite évolué latéralement jusqu'en début d'après-midi avant de reprendre de l'élan et de s'envoler au-dessus de la barre symbolique des 10'100 points, s'approchant même a moins de 20 points des 10'200.



A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée. Les investisseurs étaient toujours confiants sur le redémarrage de l'économie aux USA. Selon Patrick O'Hare de Briefing.com, la hausse des grands indices de Wall Street est "impressionnante, déroutante, étonnante et dérangeante", étant donné le contexte économique aux Etats-Unis. Les indicateurs continuent en effet de montrer l'ampleur de la crise provoquée par le coronavirus et des mesures pour tenter de l'endiguer.



La progression des indices boursiers s'explique selon M. O'Hare, par "la crainte renforcée de manquer de nouveaux profits avec chaque hausse, chaque nouvelle mesure de soutien économique (aux Etats-Unis et à l'étranger), chaque nouvelle négative étant censée s'améliorer et chaque nouvelle positive confirmant l'idée que le pire est derrière nous".



Sur le front des données macro-économiques, la pandémie de coronavirus et les restrictions mises en place pour endiguer sa progression ont pesé de tout leur poids sur l'économie suisse au premier trimestre. Le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 2,6% sur trois mois, après avoir progressé de 0,3% au dernier partiel 2019, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Swiss Re sur la plus haute marche

Le SMI a terminé en hausse de 2,33% à 10'183,77 points, à un cheveu du plus haut du jour (10'183,85) et avec un plus bas à 9954,09 en ouverture. Le SLI a repassé la barre des 1500 points, avec un gain de 2,91% à 1529,16 points. Le SPI a pris 1,83% à 12'584,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Novartis (-0,1%) est le seul perdant.Signe du regain de l'appétit au risque des investisseurs, les deux autres poids lourds ont terminé dans le bas du tableau: Nestlé a pris 0,9% et Roche 1,3%.Le réassureur Swiss Re (+8,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant la volatile AMS (+7,9%) et Credit Suisse (+6,4%).

Les autres financières ont aussi eu le vent en poupe, à l'image de Zurich (+6,1%), Swiss Life (+5,1%) UBS (+4,7%) et Julius Bär (+3,7%).



Les valeurs du luxe Richemont (+4,8%) et Swatch (+5,1%) ont aussi été courtisées. La porteur de l'horloger biennois n'a pas souffert d'une rétrogradation à "hold" de "buy" par Kepler qui a aussi réduit l'objectif de cours. Pour le géant genevois, Kepler s'est contenté de réduire l'objectif de cours tout en confirmant "buy". Les analystes ont estimé que l'impact de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'industrie horlogère suisse sont indéniablement plus importants que craint initialement. Ils anticipent désormais pour 2020 une chute de la demande de 30% (contre 20% jusqu'ici) ainsi qu'une perte opérationnelle.



Sur le marché élargi, Autoneum (-4,6%) a annoncé la reprise de la production, suite à celle de ses clients de l'industrie automobile. Toutefois, malgré des mesures d'économies drastiques, le groupe winterthourois s'attend à une perte en dizaines de millions de francs au premier semestre.



Dufry (+10,3%) a tiré profit d'une recommandation d'achat de la banque Santander et de la perspective du retour des passagers dans les aéroports.



Leclanché (inchangé) avait bondi la veille, lorsqu'il a annoncé un accord de partenariat avec la société polonaise Eneris, active dans le recyclage et qui va investir au total 95 millions de francs dans le spécialiste vaudois du stockage d'énergie.



Le canton de Bâle-Ville, l'un des principaux actionnaires de MCH (stable), ne compte pas relever sa participation lors d'une éventuelle augmentation de capital envisagée pour renflouer les caisses de l'organisateur bâlois de foires et salons tels que l'ancien Baselworld.(awp)