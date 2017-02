Bourse Zurich: un peu plus ferme, ABB, Syngenta et Swisscom en point de mire

mercredi, 08.02.2017

Le SMI a débuté sur une note un peu plus ferme mercredi.

A 9h30, le SMI gagnait 0,09% à 8377,04 points, le SLI 0,10% à 1331,09 points et le SPI 0,11% à 9171,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 montaient, sept reculaient et Kühne+Nagel et Sonova étaient stables.

La Bourse suisse a débuté sur une note un peu plus ferme mercredi. Les indications préalables en provenance des Etats-Unis et d'Asie étaient légèrement positives. Wall Street a poursuivi sa chasse aux records mardi et l'ambiance s'est améliorée parmi les investisseurs. Au Japon, le Nikkei a gagné un peu de terrain en clôture.



La hausse des prix des matières premières signale une accélération de l'activité économique. Il y a certes des crainte autour de la zone euro où le thème grec est revenu sur le devant de la scène, mais on se concentre actuellement sur les résultats d'entreprises.



Les observateurs notent que la saison des résultats d'entreprises américaines confirme, au 4e trimestre, l'élan qui s'était manifesté au 3e trimestre. En Suisse, la journée est placée sous le signe des blue chips, avec les résultats d'ABB, Syngenta et Swisscom.



Lanterne rouge, ABB (-2,1%) a publié des résultats au quatrième trimestre supérieurs aux attentes en termes de ventes et d'entrées de commandes. La rentabilité en revanche a quelque peu déçu. Le dividende sera augmenté, de quoi plaire aux investisseurs. Vontobel a relevé la baisse de 6% des entrées de commandes au 4e trimestre par rapport au 3e, ce qui devrait avoir un effet négatif sur le chiffre d'affaires au 1er semestre 2017.



Le chiffre d'affaires de Syngenta (+1,3%) a juste manqué les attentes. Le bénéfice net a déçu. L'exercice écoulé a été difficile avec des prix toujours bas pour les produits agricoles. La direction propose de renoncer au dividende. A propos du rachat par ChemChina, l'opération devrait être finalisée dans le courant du 2e trimestre. Les analystes se sont montrés satisfaits de la marche des affaires au dernier trimestre. Ils rappellent que l'évolution du cours de l'action est moins liée aux chiffres qu'au dossier du rachat par les Chinois.



En tête des gagnants, Swisscom (+2,7%) a vu son chiffre d'affaires légèrement baisser l'an dernier, mais le bénéfice a augmenté. Le géant bleu a particulièrement progressé dans le segment TV en Suisse et les affaires ont bien marché en Italie. L'entreprise va supprimer par ailleurs 500 emplois à plein temps dans le cadre d'un programme d'économies. Les chiffres n'ont pas causé grande surprise, a notamment commenté la BC de Zurich



Jefferies a rétrogradé Adecco (-0,7%) à "underperform" de "hold", mais a relevé l'objectif de cours. Le titre du géant du travail temporaire a gagné plus de 50% depuis l'été dernier, a justifié l'analyste. Les attentes du marché pour la fin de l'année ne semblent pas exagérées et un potentiel programme de rachat d'actions serait susceptible de soutenir le cours.



Dans le camp des poids lourds défensifs, Roche prenait 0,2% après que Swissmedic a homologué Alecensa (alectinib) pour le traitement de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) métastatique ALK-positif. Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,1%) progressaient légèrement aussi.



Les bancaires évoluaient diversement: UBS gagnait 0,4% et Credit Suisse perdait 0,2%. A la veille de ses chiffres, Zurich montait marginalement de 0,04%.



Sur le marché élargi, plusieurs sociétés ont aussi publié des résultats. Vontobel (-1,2%) a publié ses chiffres avec un bénéfice en nette hausse grâce à des éléments exceptionnels. L'afflux net s'est en revanche révélé négatif. La Banque Coop (pas traité) a amélioré son bénéfice, mais versera un dividende inchangé. La Banque cantonale de Glaris (-0,2%) a en revanche vu son bénéfice se replier en 2016, ce qui ne l'empêchera pas d'augmenter son dividende.



Au lendemain des chiffres d'AMS (+1,2%), Natixis a relevé la recommandation à "buy" de "neutral" et a augmenté l'objectif de cours. Vontobel a relevé l'objectif de cours et a confirmé "buy". Dans l'ensemble, il y a un potentiel considérable de hausse par rapport aux attentes de consensus a commenté la banque zurichoise. - (awp)