Suisse: l'indice PMI cède un peu de terrain en décembre

mardi, 03.01.2017

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour la Suisse a baissé de 0,6 point en décembre pour clôturer à 56,0 points. Le seul bémol dans l'enquête PMI de décembre est le sous-indice "emploi", qui a reculé de 2,6 points à 49,6 points, soit légèrement en dessous du seuil de croissance.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour la Suisse a baissé de 0,6 point sur un mois en décembre pour clôturer à 56,0 points. Il s'est inscrit dans le haut de la fourchette des prévisions et au-dessus du seuil de croissance de 50 points qui a prévalu tout au long de 2016. La production et les carnets de commandes ont progressé, mais le sous-indice "emploi" est de nouveau demeuré en-deçà du seuil de croissance, ont annoncé mardi procure.ch et Credit Suisse.

Les économistes interrogés par AWP avaient tablé sur un PMI entre 54,2 et 56,0 points.

La production a augmenté pour le quinzième mois consécutif. Simultanément, les carnets de commandes ont fortement progressé, le sous-indice correspondant gagnant 1,1 point pour s'établir à 60,3 points après son cinquième mois de hausse. Cette situation favorable sur le front des commandes laisse présager de futures augmentations de la production, lit-on.

Le rallongement des délais de livraison ainsi que la diminution des stocks de matières premières et de produits finis malgré la hausse des quantités d'achats et de la production signalent en outre un robuste taux d'exploitation des capacités.

Le seul bémol dans l'enquête PMI de décembre est le sous-indice "emploi", qui a reculé de 2,6 points à 49,6 points, soit légèrement en dessous du seuil de croissance. Les signes selon lesquels la reprise de l'industrie n'a entraîné qu'une stabilisation de la situation sur le marché du travail se multiplient, mais aucune progression généralisée des effectifs dans le secteur n'est attendue, précise le communiqué.(awp)