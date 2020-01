Disney+ disponible en Suisse dès le 24 mars

mardi, 21.01.2020

Le service de streaming Disney+ avance son lancement dans plusieurs pays européens, dont la Suisse, au 24 mars.

Le prix de l'abonnement du concurrent de Netflix est fixé à 9,90 francs par mois ou 99 francs pour un an. (Keystone)

Pour l'heure disponible aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, Disney+ étend son service de diffusion de films et série à plusieurs pays européens, dont la Suisse, à compter du 24 mars prochain.

Le prix de l'abonnement du concurrent de Netflix est fixé à 9,90 francs par mois ou 99 francs pour un an.

Pour les autres pays européens concernés, à savoir notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Autriche, les tarifs se montent à 6,99 euros (7,44 francs) pour un mois et 69,99 euros pour un an, ressort-il des informations dévoilées mardi sur le site Disney+. Outre les productions propres à Disney, l'offre pour un maximum de quatre flux simultanés et dix utilisateurs comprend des films et programmes de Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic.

Lancé en novembre dernier, Disney+ coûte 6,99 dollars par mois aux Etats-Unis. Disney entend attirer entre 60 et 90 millions de clients d'ici 2024. Forte d'un important fond de catalogue, la maison de Mickey entend bien rendre la vie difficile à son concurrent Netflix, lequel recensait à l'issue du 3e trimestre 2019 quelque 158 millions d'abonnés dans le monde, dont plus de 60 millions aux Etats-Unis.

Pionnier et numéro un du secteur, le groupe doit cependant désormais compter avec une concurrence accrue, celle-ci comprenant, outre Disney+, les services d'Apple Apple TV+ et Amazone Prime Video, du géant du commerce en ligne Amazon, entre autres. En Suisse, le premier prix de l'abonnement mensuel à Netflix est fixé à 11,90 francs.

Aux Etats-Unis, Warner Media, avec HBO Max, et NBCUniversal, avec Peacok, prévoient également leur arrivée sur le marché cette année. (awp)