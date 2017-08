La fusion entre Paymit et Twint est désormais achevée

mardi, 25.07.2017

Le service de paiement mobile Twint s'étend encore. Le dispositif permet de charger directement les crédits depuis le compte bancaire auprès de plus de 33 établissements régionaux et cantonaux.

Le service de paiement mobile Twint s'étend encore. Les Banques cantonales de Genève (BCGE), d'Obwald (OKB) et de Zoug (ZugerKB) ont également lancé l'application. Avec ces trois lancements, la fusion entre Paymit et Twint est désormais achevée.

Paymit a été désactivé et les clients ont été informés en conséquence, indique mardi Twint dans un communiqué. Plus de 40 banques utilisent désormais l'application, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance, la Banque cantonale de Zurich (BCZ) et la Banque cantonale vaudoise (BCV).

Le dispositif permet de charger directement les crédits depuis le compte bancaire auprès de plus de 33 établissements régionaux et cantonaux. Les quelque 375'000 utilisateurs inscrits, pour 270'000 transactions mensuelles, témoignent de la bonne progression de Twint, selon le communiqué. Près de 31 millions de francs ont été traités via l'application lors du dernier trimestre.

Twint est propriété de la Banque cantonale vaudoise, de la Banque cantonale de Zurich, de Credit Suisse, de PostFinance, de Raiffeisen, d'UBS et du fournisseur de services financiers SIX. La société est issue de la fusion, en 2016, de Twint et Paymit. Elle entend concurrencer ApplePay, le service proposé par Apple.(awp)