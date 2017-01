Paypal: Résultats annuels conformes aux attentes

vendredi, 27.01.2017

Le service américain de paiements en ligne PayPal a annoncé jeudi des résultats en hausse et conformes aux attentes des analystes, tout en livrant des prévisions pour cette année plutôt rassurantes.

L'entreprise, qui a retrouvé son indépendance en 2015 du distributeur en ligne eBay, a dégagé un bénéfice net annuel de 1,41 milliard de dollars (+14%) pour un chiffre d'affaires de 10,84 milliards (+17,2%).

Le service américain de paiements en ligne PayPal a annoncé jeudi des résultats en hausse et conformes aux attentes des analystes, tout en livrant des prévisions pour cette année plutôt rassurantes.



L'entreprise, qui a retrouvé son indépendance en 2015 du distributeur en ligne eBay, a dégagé un bénéfice net annuel de 1,41 milliard de dollars (+14%) pour un chiffre d'affaires de 10,84 milliards (+17,2%). Sur le trimestre, le bénéfice net est de 390 millions de dollars (+6,3%) et le chiffre d'affaires de 2,98 milliards de dollars (+16,6%), conforme aux attentes des analystes.



Le bénéfice ajusté par action, référence en Amérique du nord, à 1,50 dollar sur l'année et 0,42 dollar sur le trimestre, est dans les deux cas exactement conforme aux attentes.



Le nombre de comptes clients a progressé de 5,4 millions sur le trimestre et de 18 millions sur l'année pour dépasser 197 millions, a précisé le groupe dans un communiqué. La valeur des transactions a atteint sur l'année 6,1 milliards de dollars (+24%), le nombre moyen de transactions par compte sur un an s'établissant à 31, en hausse de 13%.



Pour l'année en cours, Paypal table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 12,45 et 12,65 milliards de dollars pour des attentes du marché de 12,62 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,69 et 1,74 dollar, là où les attentes sont actuellement de 1,73 dollar.



A la suite de l'annonce de ces résultats, l'action du groupe reculait de 0,60% à 41,25 dollars dans les échanges électroniques d'après-séance à Wall Street. - (awp)