L'EPFL repousse les examens au mois d'août

jeudi, 16.04.2020

Le semestre d'étude à l'EPFL se terminera en ligne et les examens de juin sont repoussés au mois d'août en raison de la crise du coronavirus.

Les étudiants pourront décider jusqu'au 24 juillet de renoncer à se présenter à une ou plusieurs branches, sans que cela ne compte comme un échec. (Keystone)

Les étudiants de l'EPFL ne retourneront pas en classe avant la rentrée de l'automne prochain. Le semestre se terminera en ligne et les examens de juin sont repoussés au mois d'août en raison de la crise du coronavirus.



La direction de l'école a décidé de prolonger l'interdiction des cours en présentiel jusqu'à la fin du semestre de printemps, qui s'étend jusqu'au 29 mai, annonce jeudi l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans un communiqué.



La session d'examens prévue en juin est repoussée du 3 au 28 août, soit sur quatre semaines au lieu de trois. Ceci concerne les étudiants bachelor et master, ainsi que ceux qui suivent le cours de mathématiques spéciales et le semestre de mise à niveau.



"Il sera décidé en fonction de l'évolution des recommandations sanitaires si les révisions de juillet pourront ou non se dérouler sur le campus", écrit l'EPFL. Elle précise toutefois que les étudiants devront se présenter en personne pour les examens.



Des mesures d'assouplissement ont aussi été prises. Les étudiants pourront par exemple décider jusqu'au 24 juillet de renoncer à se présenter à une ou plusieurs branches, sans que cela ne compte comme un échec. Une prolongation d'une année de la durée des études est aussi rendue possible. Enfin, une moyenne insuffisante aux examens de mise à niveau ne signifiera pas une exclusion.(awp)

