Coup d'arrêt pour la parahôtellerie suisse après neuf mois en 2019

lundi, 13.01.2020

Le secteur de la parahôtellerie a stagné en Suisse après neuf mois en 2019.

Pour les campings, les nuitées se sont hissées à 2,4 millions, la part des réservations de visiteurs établis en Suisse a atteint 1,6 million.(Keystone)

Mauvaise passe pour le secteur de la parahôtellerie en Suisse après neuf mois en 2019. Malgré une progression au 3e trimestre, le nombre de nuitées dans les campings, les auberges de jeunesse et le appartements de vacances s'est très légèrement contracté de 0,6% en l'espace d'un an à 14,6 millions.



Entre juillet et fin septembre, le secteur parahôtelier a enregistré une croissance des nuitées de 2,5% à 6,8 millions, ressort-il des chiffres dévoilés lundi par l'Office fédérale de la statistique. Sur ce total, 2,15 millions de nuitées (+1,9%) sont à mettre au compte des appartements de vacances, la moitié de celles-ci ayant été générées par des clients suisses.



Du côté des hébergements collectifs, comme les auberges de jeunesse notamment, le nombre de nuitées s'est inscrit au 3e trimestre à 2,2 millions (+2%), dont 1,8 million à mettre au compte d'hôtes suisses. Pour les campings, les nuitées se sont hissées à 2,4 millions, la part des réservations de visiteurs établis en Suisse a atteint 1,6 million.



En 2018, le nombre de nuitées dans la parahôtellerie avait crû de 4,2%. Les chiffres définitifs pour l'ensemble de l'année 2019 seront dévoilés en juin.(awp)