La Bundesbank inquiète d'une surréglementation des banques

lundi, 30.01.2017

"Le secteur bancaire doit être stabilisé via un cadre réglementaire solide, sans non plus être corseté de manière disproportionnée", écrit Andreas Dombret, membre du directoire de la Bundesbank.

Les craintes sont particulièrement vives en Allemagne, pays qui compte le plus d'établissements bancaires en Europe, dont un très vaste archipel de petites banques coopératives particulièrement vulnérables à un nouveau tour de vis réglementaire.

"Le secteur bancaire doit être stabilisé via un cadre réglementaire solide, sans non plus être corseté de manière disproportionnée", écrit Andreas Dombret, membre du directoire de la Bundesbank, dans une tribune publiée lundi dans le quotidien allemand des affaires Handelsblatt.



Pour le banquier central, il est notamment possible d'améliorer les règles de calcul des risques auxquels s'exposent les banques, "sans pour autant relever de manière perpétuelle les exigences de capital" qu'elles doivent détenir en cas de coup dur.



"Les banques détiennent aujourd'hui un capital significativement plus important et de meilleure qualité qu'il y a quelques années", souligne Andreas Dombret, plaidant pour "finaliser les réformes avec discernement" pour ne pas fragiliser les instituts de crédit.



Ses propos interviennent alors que de nouvelles règles bancaires internationales sont en cours de finalisation, un vaste chantier qui touche aussi bien les capitaux que les banques doivent mettre de côté que les règles concernant l'endettement.



Ces discussions suscitent toutefois beaucoup d'inquiétude au sein du secteur bancaire, notamment européen, qui redoute de se voir imposer des exigences encore plus dures en matière de fonds propres. Depuis la crise financière de 2008, les banques ont déjà été contraintes de renforcer leur assise financière, au prix parfois de lourds efforts.



Les craintes sont particulièrement vives en Allemagne, pays qui compte le plus d'établissements bancaires en Europe, dont un très vaste archipel de petites banques coopératives particulièrement vulnérables à un nouveau tour de vis réglementaire.