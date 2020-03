Coronavirus: le SIAMS repoussé et déplacé à l'automne

jeudi, 05.03.2020

Le salon spécialisé des microtechniques, SIAMS, qui devait se tenir à Moutier (BE) du 21 au 24 avril, est repoussé et déplacé à l'automne en raison du coronavirus.

Les risques ont été jugés trop sérieux pour conserver les dates initiales. (Keystone)

En raison du coronavirus, le salon spécialisé des microtechniques, SIAMS, qui devait se tenir à Moutier (BE) du 21 au 24 avril, est repoussé et déplacé à l'automne. La manifestation devrait avoir lieu désormais du 10 au 13 novembre.



"Les risques ont été jugés trop sérieux pour conserver les dates initiales. En cas d'annulation de dernière minute, tous les frais des organisateurs et des exposants auraient été engagés. Avec une décision aujourd'hui, ces charges financières sont minimisées même si elles restent importantes", ont indiqué jeudi les organisateurs dans un communiqué.



Interrogés par questionnaire, les exposants avaient de plus expliqué que le risque de faire une manifestation sans visiteurs était trop important et qu'ils annuleraient leur participation, si le SIAMS était maintenu.(awp)