Le Salon EPHJ divise par deux son nombre d’exposants, mais redoute les décisions du CF

mercredi, 12.08.2020

Le salon professionnel EPHJ dédié aux fournisseurs et sous-traitants horlogers accueillera 400 exposants cette année, contre 800 l’an dernier. Les organisateurs n’excluent pas une éventuelle annulation par décision du Conseil Fédéral.

Matteo Ianni



Alexandre Catton, directeur du salon EPHJ. "Nous mettons tout en œuvre pour que le Salon ait bel et bien lieu afin de soutenir un secteur en proie à des difficultés."

Initialement prévu en mai, le Salon EPHJ, doit se tenir cette année du 15 au 18 septembre en raison de la crise sanitaire. Alors que ce salon dédié à la haute-précision dans l’horlogerie et la joaillerie restait sur des éditions de plus en plus grandes en termes d’exposants et de...