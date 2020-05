Romande Energie signe un partenariat avec Swissolar

lundi, 18.05.2020

Le roupe Romande Energie confirme son engagement en développant à large échelle la production d’énergie renouvelable en Suisse

EF



Christian Petit. CEO de Romande Energie (Keystone)

Romande Energie renforce son positionnement en qualité d’acteur important de la transition énergétique en concluant un partenariat avec l’association professionnelle Swissolar.

Romande Energie vient de conclure un partenariat avec l’association faîtière Swissolar dans le but de promouvoir ensemble l’énergie solaire en Suisse. Swissolar défend les intérêts de ses membres auprès du grand public, des milieux politiques et des autorités régulatrices. L’association s’engage pour une augmentation de l’exploitation de l’énergie solaire en Suisse.



La démarche s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Romande Energie qui produit exclusivement de l’énergie renouvelable: solaire, hydraulique, éolienne et de biomasse. En témoignent au niveau du solaire notamment les 85 centrales photovoltaïques en production, dont le plus grand parc solaire urbain de Suisse situé à l’EPFL et le premier parc solaire flottant en milieu alpin installé sur le lac des Toules en Valais.



Cette volonté est par ailleurs accompagnée de nombreuses propositions destinées aux clients privés et professionnels dont l’implication dans la Stratégie énergétique 2050 sera décisive pour atteindre les objectifs fixés. Ainsi, en proposant des solutions de fourniture d’électricité solaire, en développant les microgrids ou en promouvant les centrales participatives, Romande Energie favorise très concrètement le développement de l’autoproduction et de l’énergie solaire.