Burkhalter essuie un repli de sa rentabilité en 2019

lundi, 06.04.2020

Le résultat opérationnel (Ebit) du groupe d'électrotechnique Burkhalter s'est contracté de 11,2% à 27,3 millions de francs. En conséquence, le dividende versé sera légèrement inférieur qu'en 2019.

Le conseil d'administration du groupe Burkhalter.

Le groupe d'électrotechnique Burkhalter a essuyé une baisse de sa rentabilité en 2019. Pour l'exercice en cours, l'entreprise se refuse à formuler des prévisions, l'épidémie de coronavirus risquant de freiner ses activités, indique-t-elle lundi.



Le résultat opérationnel (Ebit) s'est contracté de 11,2% à 27,3 millions de francs. Il en résulte une marge opérationnelle de 5,4%, en repli de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice a reculé de 5,2% à 22,3 millions.



En conséquence de ce repli de la rentabilité, Burkhalter proposera le versement d'un dividende légèrement inférieur au titre de l'exercice 2019, à 3,70 francs par action, contre 3,90 francs un an plus tôt.



L'assemblée générale du 19 mai a été reportée au 24 juin pour se laisser plus de temps pour évaluer la situation. Les liquidités, soit 22 millions de francs, sont disponibles pour garantir le versement proposé aux actionnaires, a assuré le président du conseil d'administration, Gaudenz Domenig, dans une téléconférence.



Le groupe a fait face l'année dernière à une pression importante sur les prix dans le secteur de la construction ainsi qu'à une inefficience dans certains projets de grande taille. La pénurie de main d'oeuvre a également pesé. La marge Ebit est toutefois "clairement au-dessus de la moyenne de la branche", a précisé le communiqué.



A l'inverse de la rentabilité, le chiffre d'affaires a légèrement progressé, enregistrant une hausse de 0,9% à 505,9 millions de francs. Quatre entreprises ont rejoint les rangs de Burkhalter en 2019, AS Stuber à Utzenstorf en janvier, Wisler Elektro à Zäziwil en juin, Stampfl & Co à Saint-Gall en octobre et Elektro Kälin à Einsiedeln en décembre.



Le chiffre d'affaires est inférieur aux prévisions de la Banque cantonale de Zurich, qui tablait sur 510,0 millions et de Research Partner qui tablait sur 506,1 millions. Pour l'Ebit, les deux établissements s'attendaient respectivement à 27,6 et 29,8 millions.

Incertitudes liées au coronavirus

L'épidémie de coronavirus a déjà des effets négatifs sur les activités de Burkhalter, mais ils ont été limités en mars. Dans ce contexte incertain, aucune prévision ne peut être fournie pour 2020.



Dans une téléconférence, le directeur général Marco Syfrig a toutefois affirmé que son secteur était moins impacté que d'autres: "Le travail se poursuit sur les chantiers, même s'il est de moindre ampleur et moins efficace".



En outre, l'entreprise n'a "pratiquement aucun investissement et les coûts fixes ne représentent que 7 à 8%". M. Syfrig s'attend toutefois à un chômage partiel de 10 à 15%, ce qui devrait conduire à un repli des recettes du même ordre de grandeur.



Remporter des parts de marché grâce à des rachats fait toujours partie de la stratégie et en janvier 2020, Burkhalter a racheté Elektro Christoffel à Davos. Par rapport aux deux excercices précédents, le marché s'est stabilisé, ce qui fait que "nous trouvons des acquisitions à effectuer au prix que nous sommes disposés à débourser".



La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a jugé les résultats en ligne avec ses attentes. L'entreprise dispose de liquidités nettes et d'un ratio de fonds propres de 39%, ce qui correspond à un bilan sain pour faire face aux prochains mois difficiles qui l'attendent, a estimé l'analyste.



Vers 11h45, le titre Burkhalter prenait 0,6% à 54,60 francs dans un SPI en hausse de 2,13%.(awp)