Dätwyler subit une lourde perte semestrielle

mardi, 11.08.2020

Le résultat net du groupe uranais Dätwyler affiche une perte de 421,7 millions de francs au premier semestre, après un bénéfice net de 66,2 millions à la même période l'an dernier.

La chute de la rentabilité de Dätwyler est à mettre sur le compte des coûts exceptionnels liés à la vente des filiales Distrelec et Nedis. (Keystone)

Le conglomérat industriel Dätwyler a glissé dans les chiffres rouges au terme d'un premier semestre marqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe entrevoit des signaux positifs pour la seconde partie d'année, mais ne s'aventure pas sur le terrain des prévisions.

Le chiffre d'affaires net a reculé entre janvier et fin juin de 22,7%, à 545,7 millions de francs, tandis que le résultat d'exploitation (Ebit) s'est effondré à -399,4 millions contre un bénéfice opérationnel de 91,2 millions un an plus tôt, a précisé mardi la société uranaise dans un communiqué.

Le résultat net a quant à lui affiché une perte de 421,7 millions de francs, après un bénéfice net de 66,2 millions au premier semestre 2019.

La chute de la rentabilité est à mettre sur le compte des coûts exceptionnels liés à la vente des filiales Distrelec et Nedis. Dätwyler avait fait état en décembre dernier d'une perte hors trésorerie de 670 millions de francs. Une partie de cette perte a déjà été comptabilisée en 2019, mais 468 millions ont été imputés au premier semestre 2020.

Ajusté de cet élément, l'Ebit a affiché un repli de 28,6% à 65,1 millions de francs, tandis que le bénéfice net des activités poursuivies a baissé de 38,5% à 43,5 millions.

Alors que les recette ont dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP, l'Ebit et le profit net ont manqué les attentes du marché.

La direction ne s'est pas aventurée sur le terrain des objectifs chiffrés pour l'année en cours, disant seulement être "optimiste" pour le second semestre en raison du niveau élevé de commandes dans les divisions Healthcare Solutions et Food & Beverage ainsi que pour le distributeur en ligne Reichelt. (awp)