Rapid Nutrition: bénéfice semestriel multiplié par plus de deux

lundi, 30.03.2020

Le résultat d'exploitation et le bénéfice net de Rapid Nutrition terminent tous deux à 404,4 millions de dollars, au terme des six premiers mois de son exercice décalé.

Le groupe reste convaincu que cette année sera une année de croissance substantielle pour l'ensemble de l'entreprise. (Keystone)

Rapid Nutrition, spécialiste des compléments alimentaires coté à la Bourse suisse, a plus que doublé son résultat d'exploitation et son bénéfice net, qui tous deux terminent à 404,4 millions de dollars, au terme des six premiers mois de son exercice décalé 2019/2020, clos fin décembre, a indiqué le groupe dans un communiqué lundi.

Début janvier, l'entreprise avait informé avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,78 million de dollars, ce qui là aussi correspond à une multiplication de plus de deux sur un an.

Le groupe revendique la mise sur le marché de nouveaux produits dans de multiples catégories, ce qui permettra d'ancrer de futurs revenus.

Le conseil d'administration estime qu'il existe des opportunités importantes tant au niveau de la croissance organique que de la croissance par acquisitions.

Le groupe prévoit "un second semestre disproportionnellement plus élevé que les années précédentes compte tenu de l'échelonnement de son réseau de distribution plus étendu". Il reste convaincu que cette année sera une année de croissance substantielle pour l'ensemble de l'entreprise. (awp)