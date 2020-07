Temenos recule, mais moins que prévu

jeudi, 16.07.2020

Le résultat d’exploitation (Ebit) s’est contracté de 8% à 67,3 millions de dollars au deuxième trimestre alors que les analystes tablaient sur 53,7 millions.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos a vu ses recettes et la rentabilité reculer au deuxième trimestre, mais ces chiffres clés ont néanmoins dépassé les attentes du marché.(Keystone)

Le développeur de logiciels bancaires Temenos a vu ses recettes et la rentabilité reculer au deuxième trimestre, mais ces chiffres clés ont néanmoins dépassé les attentes du marché. Malgré cette déconvenue, la direction s’est déclarée optimiste sur une reprise de l’activité en seconde partie d’année.

Le chiffre d’affaires du groupe a reculé de 9% à 215,7 millions de dollars entre avril et fin juin, tiré à la baisse par les recettes des licences (-24%) et les services (-8%), a annoncé Temenos mercredi dans un communiqué.

Au niveau de la rentabilité, le résultat d’exploitation (Ebit) s’est contracté de 8% à 67,3 millions de dollars, mais la marge opérationnelle a tout de même pris 0,3 point de pourcentage à 31,2%. Le bénéfice par action a malgré tout reculé de 0,10 à 0,70 dollar.

La performance dévoilée par la société est supérieure aux estimations des analystes interrogés par AWP. Ces derniers avaient misé sur des ventes totales de seulement 208,0 millions de dollars, un Ebit à 53,7 millions et un profit par action à 0,53 dollar.

La direction table sur une reprise «progressive» au niveau de la signature de nouvelles licences au troisième et dernier trimestres de l’année en cours et a confirmé ses objectifs 2020, qui avaient été rabotés en avril. L’entreprise dirigée par Max Chuard table sur une croissance d’au moins 13% des revenus récurrents et d’au minimum 7% pour l’Ebit.(awp)