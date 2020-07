Ascom table sur une rentabilité opérationnelle améliorée au 1er semestre

vendredi, 17.07.2020

Ascom a enregistré une nette amélioration de sa rentabilité, récoltant les fruits de la mise en place rapide de la nouvelle structure du groupe. (Keystone)

Ascom, repositionné dans les solutions d'information et de communication dans la santé, s'attend à récolter les fruits de sa réorganisation. La rentabilité opérationnelle s'est fortement améliorée sur les six premiers mois de l'année et la direction a confirmé ses objectifs pour 2020.

Le chiffre d'affaires est attendu en baisse de 2,6% à 133,4 millions de francs suisses. En faisant abstraction d'un effet de changes négatif de 7,5 millions, la croissance des ventes s'est élevée à 2,8% au premier semestre, a indiqué le groupe zougois vendredi.

Selon les résultats non audités, les entrées de commandes se sont repliées de 4,3% à 154,8 millions de francs suisses (+1,1% hors effet des devises), alors que le carnet d'ordres a gonflé de 12,9% à 194,3 millions (+17,6%).

Ascom a par contre enregistré une nette amélioration de sa rentabilité, récoltant les fruits de la mise en place rapide de la nouvelle structure du groupe. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a été multiplié par six à 8,4 millions de francs suisses et la marge a bondi de 5,3 points de pourcentage à 6,3%.

La direction s'attend néanmoins à subir une perte de 0,3 million de francs suisses au terme de la première moitié de l'année, le profit net de 6,5 millions du premier semestre 2019 ayant été porté par un élément exceptionnel de 8,3 millions provenant de la vente d'un bien immobilier en Allemagne.

Dans la foulée, le groupe a confirmé ses objectifs de croissance pour cette année avec un chiffre d'affaires qui devrait progresser entre 1% et 5% à taux de changes constants et une marge Ebitda à 5-9%.

Les résultats détaillés seront dévoilés le 13 août.(awp)